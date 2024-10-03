Desport: как российский бренд формирует новую модель мультивендорного спортивного ритейла

После ухода ряда западных брендов с российского рынка многим любителям спорта стало намного сложнее покупать качественную одежду, обувь и другой спортинвентарь и оборудование для тренировок, рассказали в РБК. Конечно, можно заказать любой товар из-за границы, но при этом придется оплатить услуги посредников как по доставке, так и по переводу рублевых платежей в нужную валюту.

Долгое время одним из самых популярных мест для покупки спортивного и туристического инвентаря были магазины сети "Декатлон". Секрет такой популярности прост: гарантированно качественные вещи здесь предлагали по разумным ценам. К лету 2022 года владелец сети принял решение приостановить работу магазинов, поскольку все логистические цепочки поставок товаров были разрушены.

Но свято место пусто не бывает. Уже через год открылся первый в России магазин Desport, унаследовавший 18-летний опыт французского гиганта. Новый игрок сохранил широту ассортимента своего предшественника, предлагая товары для более чем 60 видов спорта под известными для Россиян СТМ Декатлона (Artengo, Bʼtwin, Domyos, Fouganza, Kalenji, Kipsta, Oxelo, Quechua, Tribord, Wedze), и многих мировых спортивных марок. А также развил собственную линейку товаров под собственными торговыми марками: DeWay, DeFit, DeWave, DeWheel и Derby.

Так, балансируя между амбициозными планами по импортозамещению и прагматичным подходом к международному сотрудничеству, Desport формирует новую модель мультивендорного спортивного ритейла.

Магазины сети имеют площади от 3 до 9 тысяч квадратных метров и в них представлены товары для 60 разных видов спорта. Причем для людей любых возрастов, роста и веса. Большие торговые площади не просто позволяют предложить широкий ассортимент товаров: здесь можно прокатиться на роликах или опробовать баскетбольный мяч и принять взвешенное решение о покупке. Опытные сотрудники магазинов спортивных товаров отлично знают потребности аудитории и являются экспертами в своих видах спорта, квалифицированно помогающие не только с выбором товаров, но и готовые поделиться профессиональными советами по его использованию.

Помимо этого, в магазинах оказывают услуги по подготовке и обслуживанию спортивного оборудования на уровне, соответствующем запросам как профессиональных спортсменов, так и любителей активного отдыха.

Компания стремится охватить максимально широкую аудиторию: от семей, выбирающих снаряжение для пикника, до профессиональных спортсменов, готовящихся к соревнованиям. Разрабатывая ассортимент, Desport ориентируется на тренды. К примеру, в силу климата в России любят зимние дисциплины — значит, у покупателей должен быть большой выбор одежды и инвентаря.

В категории Outdoor представлен широкий выбор снаряжения для походов, рыбалки и активного отдыха на природе. Внимание уделяется качеству и функциональности товаров для экстремальных условий. Ассортимент включает палатки, спальные мешки, походную мебель, рюкзаки, специализированную одежду и обувь. В том числе товаров под собственными марками. Например, бренд DeWay включает линейку технологичных рюкзаков для походов.

Desport делает значительную ставку и на товары для повседневных спортивных практик. Фитнес, йога, бег и физкультура — эти направления формируют основу активного образа жизни современного горожанина, и компания чутко реагирует на этот тренд. Товары в этих категориях разнообразны: от базовых ковриков для йоги до высокотехнологичных фитнес-трекеров, от простых беговых кроссовок до профессиональной экипировки для марафонцев. Для удобства при транспортировке спортивной формы и экипировки под маркой DeFit производятся рюкзаки и сумки.

Популярностью пользуется линейка для физкультуры в школах и вузах — сегмент, который имеет наибольший спрос в силу повседневного использования. Готовые наборы одежды для физкультуры экономят время и деньги родителей, позволяя подобрать оптимальный вариант спортивной формы уже в виде комплекта.

Возросшему интересу со стороны россиян к водным видам спорта отвечает ассортимент бренда DeWave, который сосредоточен на производстве снаряжения для этой категории. А для горожан, предпочитающих функциональные средства передвижения Desport предлагает самокаты, скейты, велосипеды под брендом DeWheel.

Компания активно участвует в популяризации здорового образа жизни и интегрируется в спортивную жизнь страны, поддерживая локальные турниры и мероприятия. Таким образом, Desport стремится не просто занять нишу ушедших зарубежных брендов, но и создать новый стандарт спортивного ритейла, отвечающий уникальным потребностям российского рынка.

"Мы не просто продаем снаряжение, мы создаем сообщество единомышленников", — отмечает генеральный директор Desport Дмитрий Страхов. — Наша философия — сделать спорт доступным для каждого россиянина, и мы постоянно работаем над этим. Будучи полностью российским брендом, Desport чутко реагирует на обратную связь клиентов, непрерывно совершенствуя свои сервисы, расширяя ассортимент и улучшая качество услуг. Наша экосистема для активного образа жизни учитывает все нюансы российских реалий — от климатических особенностей до культурных традиций".

Источник: РБК