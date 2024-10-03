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Страховой Дом ВСК застраховал по ОСАГО автопарк "Станции скорой медицинской помощи г. Кирова" "Ингосстрах" приглашает принять участие в студенческом конкурсе им. В. И. Щербакова INGOSIGHT Автопарк медицины катастроф Калужской области под защитой Страхового Дома ВСК Более 2,1 миллиона клиентов: "Ингосстрах" подвел итоги полугодия по ДМС "Росгосстрах" завершает присоединение цифровой страховой "Пульс"

Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК застраховал по ОСАГО автопарк "Станции скорой медицинской помощи г. Кирова"

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кировский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ОСАГО КОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Кирова".

Страховой защитой обеспечены 82 единицы техники — кареты скорой помощи и служебный автотранспорт. В программу страхования входит возмещение ущерба в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате эксплуатации автомобилей. Стоимость годового контракта составила более 750 тысяч рублей.

КОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Кирова" — это Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения. В единую диспетчерскую службу скорой медицинской помощи, принимающую вызовы от населения всей Кировской области, ежесуточно поступает около 1400 вызовов, в год бригады скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи осуществляют более 390 000 выездов и вылетов.

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