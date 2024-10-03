Страховой Дом ВСК застраховал по ОСАГО автопарк "Станции скорой медицинской помощи г. Кирова"

Кировский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ОСАГО КОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Кирова".

Страховой защитой обеспечены 82 единицы техники — кареты скорой помощи и служебный автотранспорт. В программу страхования входит возмещение ущерба в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате эксплуатации автомобилей. Стоимость годового контракта составила более 750 тысяч рублей.

КОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Кирова" — это Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения. В единую диспетчерскую службу скорой медицинской помощи, принимающую вызовы от населения всей Кировской области, ежесуточно поступает около 1400 вызовов, в год бригады скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи осуществляют более 390 000 выездов и вылетов.