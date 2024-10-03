В Самарской области стартовала защита проектов грантового конкурса для креативных индустрий

Впервые в Самарской области региональное минэкономразвития проводит конкурс грантов для бизнеса в сфере креативных индустрий. Предприниматели, работающие в творческих сферах, могут получить грант до 500 тыс. руб. на развитие своих проектов. В четверг, 3 октября, в региональном центре "Мой бизнес" часть конкурсантов презентовала свои проекты экспертной комиссии.
Глава региона Вячеслав Федорищев на встрече с представителями творческого кластера губернии подчеркивал, что креативная экономика — это основа успешного развития, и за последние годы ее вклад в развитие области становится все больше и больше. Вместе с этим необходимо усиливать и поддержку этой категории предпринимателей.
"Конкурс грантов для представителей креативного сектора мы проводим впервые. И чтобы новый инструмент поддержки был эффективным и соответствовал задачам творческих проектов, мы провели ряд встреч и стратегических сессий с предпринимателями, на которых совместно решали, какие задачи они хотели бы решить, благодаря безвозмездной финансовой поддержке", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
На конкурсный отбор поступило 100 заявок — это субъекты малого и среднего предпринимательства, которые ведут деятельность в самых разных творческих областях — от традиционных видов искусства до создания инновационных высокотехнологичных продуктов. Первый день защиты посвятили заявителям, работающим по направлению "Мода".
"Я восемь лет занимаюсь вышивальным производством: шьем на одежде, сами придумываем эскизы, — рассказывает индивидуальный предприниматель из Тольятти Александр Досаев. — Получить грант было бы очень здорово, это отличная возможность расширения. Полученные средства направим на покупку вышивальной машинки".
"Я занимаюсь пошивом одежды и аксессуаров. На грант выхожу с целью продвижения бренда, который будет нацелен на наш регион, который будет популяризировать наши места, туристические особенности. Если получу грант — закуплю промышленное оборудование, чтобы шить качественнее и быстрее, а также чтобы нарастить объемы", — рассказывает предпринимательница из Самары Анастасия Хитева.
Экспертной комиссии предстоит оценить проекты по различным критериям, среди них: опыт работы в креативных индустриях, бизнес-план, актуальность, креативность. Лучший проект получит грант до 500 тыс. рублей. Безвозмездную субсидию можно будет направить на аренду, ремонт помещения, на приобретение сырья, оргтехники и мебели, оформление результатов интеллектуальной деятельности.
Одним из условий конкурса является софинансирование проектов: 25% — средства предпринимателя, 75% — средства гранта. Мера поддержки реализуется по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".
Последние комментарии
И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.
Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.
Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.
Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ
Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее