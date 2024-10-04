Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов гражданской обороны с профессиональным праздником

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов гражданской обороны с Днем гражданской обороны МЧС России.

"Вы решаете сложные, ответственные задачи, связанные с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, защитой населения, материальных и культурных ценностей, поддержанием и развитием систем управления, оповещения и связи", - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что особую значимость деятельность ведомства приобретает в условиях проведения специальной военной операции.

"Проявляя мужество, слаженность и высочайший профессионализм, вы нередко работаете в сложной, сопряженной с риском для жизни обстановке и всегда оперативно реагируете на различные внештатные ситуации, - сказал Вячеслав Федорищев. - Уважаемые друзья! Благодарю вас за самоотверженный труд, решительность и отвагу при выполнении своего служебного долга. Ваши знания и навыки, умение хладнокровно действовать в экстремальной ситуации заслужили авторитет и искреннюю признательность жителей Самарской области и города-побратима Снежное".

Также губернатор поблагодарил ветеранов гражданской обороны, передающих свой богатый опыт сотрудникам пожарно-спасательных подразделений и оперативных служб, работающим в режиме постоянной боевой готовности, всем, кто первым приходит на помощь людям.

"Региональное правительство и впредь будет оказывать всю необходимую поддержку подразделениям гражданской обороны МЧС, - заверил глава региона. - Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов в службе и мирного неба над головой!"