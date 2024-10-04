Жители Самарской области стали чаще обучаться программированию

С начала учебного года жители региона активно подбирают интернет‑курсы для себя и своих детей. Дата‑трафик на профильных сайтах взлетел в 2,3 раза в сравнении с летними месяцами. Это один из самых высоких показателей в Поволжье, сообщают аналитики МегаФона с опорой на обезличенные данные абонентов.
В сентябре интерес к онлайн‑образованию вырос во всех ближайших регионах, однако динамику в них отмечают разную. Максимальный всплеск зафиксирован в Оренбургской и Пензенской областях - в 2,5 раза в сравнении с летними цифрами. Самарская область, Чувашия, Мордовия, где трафик на образовательные ресурсы увеличился в 2,3 раза, идут сразу следом. А меньше всех по лекциям и тетрадям скучали пользователи в Татарстане и Ульяновской области: здесь разница составила 1,8 и 1,7 раза, соответственно.
В целом, в 2024 году жители региона на 60% чаще учатся онлайн, чем в прошлом. Наибольший объем интернет‑данных пока приходится на февраль, март и сентябрь. Если рассматривать отдельные сегменты, особенно заметный прирост показывают школы программирования. В области их посещают на 51% активнее, чем в 2023‑м. Для сравнения: платформы для изучения иностранных языков стали популярнее лишь на 3%.
Трафик обучающих ресурсов для детей год к году увеличился на 47%. В этой категории привязка к сезонности еще более ощутима: в сентябре посещаемость порталов выросла в 2,7 раза. Больше всего востребован в регионе сайт, представляющий курсы по школьным предметам и подготовке к государственным экзаменам.
"Доступность знаний и возможность получать их у лучших преподавателей - важные преимущества онлайн-образования. Развитие технологий и инфраструктуры связи способствует расширению горизонтов для всех желающих учиться. Это особенно актуально для людей, живущих в отдаленных населенных пунктах. Чтобы все наши абоненты имели равный доступ к необходимым интернет-ресурсам, в этом году мы установили базовые станции в небольших селах и поселках в Красноярском, Ставропольском, Приволжском, Сызранском районах", - отметил Павел Тележкин, руководитель технического отдела МегаФона в Самарской области.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.