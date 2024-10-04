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Образование Общество

Жители Самарской области стали чаще обучаться программированию

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала учебного года жители региона активно подбирают интернет‑курсы для себя и своих детей. Дата‑трафик на профильных сайтах взлетел в 2,3 раза в сравнении с летними месяцами. Это один из самых высоких показателей в Поволжье, сообщают аналитики МегаФона с опорой на обезличенные данные абонентов.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

В сентябре интерес к онлайн‑образованию вырос во всех ближайших регионах, однако динамику в них отмечают разную. Максимальный всплеск зафиксирован в Оренбургской и Пензенской областях - в 2,5 раза в сравнении с летними цифрами. Самарская область, Чувашия, Мордовия, где трафик на образовательные ресурсы увеличился в 2,3 раза, идут сразу следом. А меньше всех по лекциям и тетрадям скучали пользователи в Татарстане и Ульяновской области: здесь разница составила 1,8 и 1,7 раза, соответственно.

В целом, в 2024 году жители региона на 60% чаще учатся онлайн, чем в прошлом. Наибольший объем интернет‑данных пока приходится на февраль, март и сентябрь. Если рассматривать отдельные сегменты, особенно заметный прирост показывают школы программирования. В области их посещают на 51% активнее, чем в 2023‑м. Для сравнения: платформы для изучения иностранных языков стали популярнее лишь на 3%.

Трафик обучающих ресурсов для детей год к году увеличился на 47%. В этой категории привязка к сезонности еще более ощутима: в сентябре посещаемость порталов выросла в 2,7 раза. Больше всего востребован в регионе сайт, представляющий курсы по школьным предметам и подготовке к государственным экзаменам.

"Доступность знаний и возможность получать их у лучших преподавателей - важные преимущества онлайн-образования. Развитие технологий и инфраструктуры связи способствует расширению горизонтов для всех желающих учиться. Это особенно актуально для людей, живущих в отдаленных населенных пунктах. Чтобы все наши абоненты имели равный доступ к необходимым интернет-ресурсам, в этом году мы установили базовые станции в небольших селах и поселках в Красноярском, Ставропольском, Приволжском, Сызранском районах", - отметил Павел Тележкин, руководитель технического отдела МегаФона в Самарской области.

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Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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