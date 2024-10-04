Самарская телебашня включит праздничную иллюминацию в День учителя

В субботу, 5 октября, филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит иллюминацию на главной телебашне Самарского региона в честь Дня учителя.

На медиафасаде самарской телебашни появятся поздравления и символы праздника: школьная доска с изображением учебных принадлежностей, осенние листья и надпись "С днем учителя".

В акции также участвуют Останкинская телебашня, башни и мачты Биробиджана, Благовещенска, Брянска, Великого Новгорода, Грозного, Кызыла, Майкопа, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Пензы, Ростова-на-Дону, Саранска, Саратова, Симферополя, Смоленска, Сочи, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля и других городов России.