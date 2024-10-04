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"Ингосстрах" рассказал о выплатах по автострахованию за вторую половину сентября В 103 года "Росгосстрах", сохраняя традиции, запустил процесс трансформации ключевых бизнес-процессов Страховой Дом ВСК застраховал по ОСАГО автопарк "Станции скорой медицинской помощи г. Кирова" "Ингосстрах" приглашает принять участие в студенческом конкурсе им. В. И. Щербакова INGOSIGHT Автопарк медицины катастроф Калужской области под защитой Страхового Дома ВСК

Страхование Финансы

"Ингосстрах" рассказал о выплатах по автострахованию за вторую половину сентября

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За период с 16 по 29 сентября "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 2,9 миллиарда рублей в сегменте автострахования. Так, по каско было выплачено более 1 миллиарда рублей, а по ОСАГО — более 1,8.

Самые крупные выплаты по каско за 2 недели составили 9,6 миллиона рублей — водитель не справился с управлением из-за гололёда и врезался в отбойник; 9,4 миллиона рублей — водитель не уступил автомобилю, двигающемуся по главной дороге, спровоцировав столкновение; 7,4 миллиона рублей — автомобиль пострадал от пожара, перекинувшегося с транспортного средства, припаркованного рядом.

Крупнейшие выплаты по ОСАГО были в филиалах в Москве — более 1 миллиарда рублей, Санкт-Петербурге — более 62 миллионов, Приморском крае — почти 57 миллионов, Челябинской области — более 48 миллионов, а также в Новосибирской области — более 38 миллионов рублей.

По каско самые большие выплаты были в филиалах в Москве — более 540 миллионов, Санкт-Петербурге — более 120 миллионов, Республике Татарстан — более 36 миллионов рублей, Челябинской области — более 21 миллиона рублей, а также в Краснодарском крае — более 21 миллионов рублей.

"Ингосстрах" уже долгое время является одним из лидеров по страхованию каско и ОСАГО, а одним из показателей стабильности компании является урегулирование убытков и выплаты, с помощью которых клиенты могут отремонтировать свой автомобиль.

Компания предлагает широкую линейку страховых продуктов для всех сфер жизни и бизнеса. Для владельцев автомобилей "Ингосстрах" разработал полисы ОСАГО и каско, защиту от лиц без ОСАГО, в том числе от водителей велосипедов, и, что особенно актуально в летний период, от водителей электросамокатов.

Также у клиентов есть возможность приобрести мини каско за полцены без осмотра автомобиля, которое можно оформить в рассрочку, без скрытых процентов и комиссий.

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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