16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стоимость товаров с льготной доставкой для жителей Курской и Белгородской областей составила почти 500 млн рублей "Волгоцеммаш" за 6,4 млрд руб. выкупила структура, связанная с холдингом "Металлсервис" Недостроенный особняк главы рухнувшего "АктивКапиталБанка" выставили на торги ДОМ.РФ: Самарская область возобновила Единую ипотеку для ИТ-специалистов по ставке до 4% АвтоВАЗ представит минивэн в 2025 году

Экономика и бизнес

Стоимость товаров с льготной доставкой для жителей Курской и Белгородской областей составила почти 500 млн рублей

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Суммарная скидка, предоставленная продавцами покупателям, в рамках гуманитарной кампании Авито, превысила 250 млн рублей. А общая стоимость заказанных товаров с льготной доставкой приблизилась к 500 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В помощь жителям приграничных регионов, на платформе доступны бесплатное жильё, вакансии с проживанием, доставка заказов за 1 рубль. Сейчас Авито продлевает до конца октября льготную доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей.

Стоимость доставки заказов в эти регионы с Авито Доставкой в пункты выдачи, постаматы и кассы составит 1 рубль. В субсидировании доставки со своей стороны примут участие партнеры Авито — Почта России, СДЭК и Халва Экспресс.

В рамках акции, в Курскую и Белгородскую области на льготных условиях уже доставлено более 164 000 заказов, что позволило местным жителям сэкономить 24,7 млн рублей на оплате доставки. Больше всего заказов было отправлено из Москвы — на сумму 123 млн руб., Санкт-Петербурга — на 30 млн руб., Московской области — 20 млн руб.

Кроме того, продавцы активно предоставляли скидки от начальной стоимости товаров покупателям из приграничных областей, благодаря чему пользователи сэкономили свыше 250 млн рублей.

В числе лидеров по объёму заказов в Курскую и Белгородскую области автомобильные запчасти (28 000 заказов на сумму 91,5 млн руб.), одежда и обувь для взрослых (41 000 заказов на сумму 84,6 млн руб.) и для детей (21 000 заказов на сумму 16,7 млн руб.), товары для детей и игрушки (10 000 заказов более чем на 14 млн руб.).

Более 9000 раз в приграничные регионы бесплатно доставлены вещи и товары первой необходимости от пользователей Авито. В то же время 2000 объявлений #яПомогаю с товарами за символическую стоимость остаются активными на платформе.

Также Авито передал студентам Курского государственного политехнического колледжа и Колледжа информационных технологий компьютеры для учёбы.

Более 100 семей, вынужденно покинувших свои дома в Курской области, уже безвозмездно сняли временное жильё. С начала кампании на платформе "Авито Недвижимость" было размещено свыше 800 объявлений от пользователей, готовых предложить пострадавшим бесплатное проживание.

Авито Работа запустила фильтр "Работа с проживанием", по которому доступно 1,5 млн вакансий в разных регионах. Работодатели вместе с трудоустройством предлагают бесплатное проживание или компенсацию за съём жилья тем, кто вынужденно переехал. Почти 120 работодателей из Курской области смогли опубликовать свои объявления о поиске персонала на платформе бесплатно.

Самые востребованные профессии с проживанием:
— разнорабочий
— упаковщик
— комплектовщик
— курьер
— грузчик.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №27

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Фото на сайте

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Многолюдная и изобильная: публикуем 35 ярких фото с Поволжской агропромышленной выставки

Многолюдная и изобильная: публикуем 35 ярких фото с Поволжской агропромышленной выставки

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3