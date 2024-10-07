Молодежь Самарской области поздравила Владимира Путина с днем рождения

Активисты "Единой России" организовали поздравительный флешмоб в честь дня рождения президента Российской Федерации.

Свыше 100 человек собрались на базе спортивного комплекса "Виктория" в Самаре, среди которых активисты "Молодой Гвардии Единой России", волонтеры "Единой России", представители молодежных объединений Самарской области, студенческий совет колледжа СамГТУ для того, чтобы поздравили национального лидера России с днем рождения.

Молодые жители региона развернули 60 квадратных метров российского триколора и выстроились в надпись "ПУТИН".

"Уважаемый Владимир Владимирович! Мы желаем крепкого здоровья и всего самого лучшего, благодарим Вас за поддержку которую вы оказываете нашим военнослужащим и их семьям, за ваш труд на благо жителей России!", — выразил общее мнение всех участников флешмоба член Координационного Совета Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России", руководитель Регионального штаба Самарского реготделения Антон Родионов.

"Мы желаем нашему дорогому президенту — крепкого здоровья, счастья и конечно же, процветания нашей любимой России!", — присоединились к поздравлению активисты "Единой России" и МГЕР из Отрадного и Сергиевска.

В день рождения нашего президента Владимира Путина.у нас есть возможность не только поздравить нашего лидера, но и вспомнить о тех значительных переменах, которые произошли в нашей стране за последние годы, считает председатель Студенческого Совета Колледжа СамГТУ Сергей Спирин и члены студсовета.

Более двух десятилетий все самые весомые достижения страны связаны с именем Владимира Путина, подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, секретарь Самарского реготделения партии "Единая Россия".

"Под руководством Владимира Владимировича Путина решаются масштабные, исторические по своему значению задачи: народосбережение, обеспечение безопасности и независимости нашего Отечества, достижение технологического суверенитета страны", — отметил Федорищев.

"Самарская область видит поддержку со стороны главы государства. Здесь реализуются все национальные проекты и федеральные программы, предприятия обеспечены госзаказами, мы получаем поддержку для развития социальной инфраструктуры, научного и производственного потенциала. Со своей стороны приложим все силы, чтобы регион и дальше выполнял поставленные задачи, был опорой и поддержкой для президента и для всей страны", — считает секретарь Самарского регионального отделения партии.

Напомним, что 7 октября в день рождения президента страны активисты "Молодой Гвардии Единой России" в Самарской области традиционно запускают Марафон добрых дел, во время которого помогают медикам и пациентам самарских медучреждений, семьям участников СВО, ветеранам войны и труда, пожилым людям, волонтерским организациям.