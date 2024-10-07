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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Эксперты Авито узнали, в каких городах-миллионниках планируют покупать жилье жители Самары

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Среди городов-миллионников чаще всего самарцы планируют приобрести жилье в нынешнем городе проживания и Санкт-Петербурге. При этом почти каждый пятый житель Самары отмечает, что узнает о предложениях застройщиков из рекламы на классифайдах и маркетплейсах. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Исследование проводилось в сентябре 2024 года среди работающих россиян в возрасте от 18 лет. Эксперты Авито Рекламы и Авито Недвижимости опросили 10 000 респондентов, чтобы выяснить, жители каких регионов планируют покупку квартиры в городе проживания и других городах-миллионниках, а также из каких каналов они узнают о предложениях на рынке недвижимости.

Что касается покупки недвижимости в городах-миллионниках, то респонденты из Самары чаще всего называли текущий город проживания (в 67% случаев) и Санкт-Петербург (в 6% случаев).

Среди опрошенных самарцев лояльнее всего к переезду в другой город-миллионник, где планируется покупка недвижимости, относятся респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (77%). Среди более старших возрастов так планирует поступить половина опрошенных: доля положительных ответов у респондентов от 55 лет не превышала 51%.

"Можно выделить несколько сценариев при покупке жилья в крупных городах за пределами домашнего региона. Молодые люди ищут варианты для переезда, так как стремятся реализоваться в учебе и работе, поэтому преимущественно выбирают Москву и Санкт-Петербург. В случае с миллениалами добавляется климатический фактор. Жители двух столиц и богатых северных регионов хотят иметь основное или второе жилье в месте с более мягкой зимой, рядом с морскими и горнолыжными курортами. Также не стоит исключать инвестиционный сценарий: спрос на жилье в миллионниках выше, значит выше ликвидность объектов и потенциал их роста в цене", — рассказывает Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости.

Самарцы, которые планируют покупать недвижимость в городах-миллионниках, узнавали о предложениях застройщиков через рекомендации знакомых (39%) и рекламу на классифайдах и маркетплейсах (19%).

"Онлайн давно превратился в полноценную площадку для общения бизнеса и пользователей, с годами менялись лишь инструменты коммуникации и ее форматы. Если раньше аудитория искала информацию о новых жилых комплексах на форумах, сейчас она получает релевантные предложения на онлайн-платформах, в том числе на классифайдах. За счет работы алгоритмов она показывается только тем, кто интересовался недвижимостью на Авито. Таким образом бизнес получает целевую аудиторию, а пользователи — интересное им предложение. И мы видим результат: за восемь месяцев 2024 года инвестиции девелоперов в имиджевую рекламу на Авито выросли более, чем в семь раз", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Самая популярная причина для покупки недвижимости в крупном городе — более высокое качество жилья (44%). Также жители Самары стремятся приобретать квартиры для детей и родственников: об этом сообщили 35% респондентов. Около 5% опрошенных планируют получать доход от аренды, а 12% — переехать в отдельную квартиру от родителей или из съемного жилья.

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