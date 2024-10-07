Геннадий Котельников поздравил профессорско-преподавательский состав и студентов СамГТУ с 110-летием вуза

Созданный в 1914 году, политехнический институт уже тогда объединял самых лучших специалистов технической отрасли. С ним связана целая эпоха становления инженерного образования и науки в Поволжье.

Сегодня в самарском политехе учатся более 17 тысяч студентов и аспирантов, свыше 1 тысячи человек профессорско-преподавательского состава, 150 докторов и более 600 кандидатов наук.

Председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров вузов региона, почётный ректор Самарского государственного медицинского университета, академик РАН Геннадий Котельников отметил: "Этот вуз — крупнейший научно-образовательный центр Поволжья, а бренд СамГТУ — своеобразный знак качества, который знают и уважают во всей стране. Университет реализует стратегические научные проекты, готовит технические кадры высокой квалификации и культуры инженерной мысли. В результате за все годы университет подготовил более 200 тысяч высококвалифицированных специалистов. Здесь реализуются образовательные программы по всем базовым отраслям экономики Самарской области — энергетической, нефтегазовой, химической, машиностроительной, металлургической и другим. Действуют крупные научно-педагогические школы, выполняются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по заказам предприятий оборонно-промышленного комплекса".

Геннадий Котельников выразил уверенность, что у СамГТУ — большие перспективы развития и искренне поздравил студентов и преподавателей вуза-юбиляра: "От души желаю Самарскому государственному техническому университету дальнейшего укрепления лидирующих позиций в образовании и науке, а всем студентам и преподавателям — новых смелых идей, ярких свершений и достижения всех намеченных целей!"