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Образование Общество

Геннадий Котельников поздравил профессорско-преподавательский состав и студентов СамГТУ с 110-летием вуза

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Созданный в 1914 году, политехнический институт уже тогда объединял самых лучших специалистов технической отрасли. С ним связана целая эпоха становления инженерного образования и науки в Поволжье.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Сегодня в самарском политехе учатся более 17 тысяч студентов и аспирантов, свыше 1 тысячи человек профессорско-преподавательского состава, 150 докторов и более 600 кандидатов наук.

Председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров вузов региона, почётный ректор Самарского государственного медицинского университета, академик РАН Геннадий Котельников отметил: "Этот вуз — крупнейший научно-образовательный центр Поволжья, а бренд СамГТУ — своеобразный знак качества, который знают и уважают во всей стране. Университет реализует стратегические научные проекты, готовит технические кадры высокой квалификации и культуры инженерной мысли. В результате за все годы университет подготовил более 200 тысяч высококвалифицированных специалистов. Здесь реализуются образовательные программы по всем базовым отраслям экономики Самарской области — энергетической, нефтегазовой, химической, машиностроительной, металлургической и другим. Действуют крупные научно-педагогические школы, выполняются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по заказам предприятий оборонно-промышленного комплекса".

Геннадий Котельников выразил уверенность, что у СамГТУ — большие перспективы развития и искренне поздравил студентов и преподавателей вуза-юбиляра: "От души желаю Самарскому государственному техническому университету дальнейшего укрепления лидирующих позиций в образовании и науке, а всем студентам и преподавателям — новых смелых идей, ярких свершений и достижения всех намеченных целей!"

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СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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