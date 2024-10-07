Быть первыми: система мотивации, инновационные технологии и сервисы помогают страховым агентам ВСК оставаться в лидерах на страховом рынке Кубани

На форуме страховых агентов ВСК в Краснодаре обсудили перспективы развития агентского канала на фоне цифровизации страхования. На встрече присутствовали более 120 агентов Краснодарского филиала компании.

Открывая мероприятие, председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк отметил, что стратегия компании на ближайшие годы направлена на развитие агентского канала.

В Краснодарском филиале ВСК страховые услуги оказывают более тысячи страховых агентов, для удобства клиентов открыты более 30 официальных офисов продаж по всему краю. По итогам первого полугодия 2024 года выплаты филиала превысили 1,2 млрд рублей. Филиал занимает 1-е место среди страховщиков края по страхованию клиентов — физических лиц.

На форуме обсудили вопросы автострахования, страхования имущества, здоровья, открытие франшизных офисов и перспективы развития агентского канала на фоне цифровизации страхования.

Кроме того, на форуме затронули тему мотивации страховых агентов. Вознаграждение агентов Страхового Дома ВСК — это целая система мотивации материального и нематериального характера. Агент может получить вознаграждение не только за заключенные договоры страхования, учитываются и другие факторы, например, квалификация — чем выше квалификация агента, тем больше типов вознаграждения у страхового агента в арсенале: повышенные выплаты за договоры по страхованию жилья, добровольное медицинское страхование (ДМС), и компенсация его затрат на аренду офиса, годовые бонусные выплаты и поощрение лучших через конкурсы.

"Сейчас в компании проходит конкурс "Звезда удачи", в рамках которого все агенты компании могут получить от компании главный приз — новый автомобиль. Всего будет разыграно 7 автомобилей — 6 из них получат агенты и 1 автомобиль — лучший агент-куратор.

Удобно, что компания разделила агентов по территориальному признаку. Это значит, что автомобили получат участники из разных уголков страны. Агенты нашего филиала уже активно включились в конкурсную гонку — на сегодняшний день в конкурсе участвуют около 500 агентов филиала", — отметила заместитель директора филиала — руководитель управления агентских и офисных продаж Галина Иванова.

Также на форуме отметили внедрение инновационных технологий и сервисов, которые помогают агентам в работе. Например, в компании функционирует Личный кабинет агента — полноценное рабочее место, где можно дистанционно производить весь цикл взаиморасчетов с клиентом и компанией, включая оформление полиса.

"По статистике, только 10% кубанцев готовы оплатить полис после самостоятельного изучения информации на сайте страховой компании, а 90% клиентов запрашивают консультацию специалиста, который погружен в вопрос страхования.

Плюс страховой агент все время находится на связи с клиентом. Например, вы застраховали свой дом у агента, а через какое-то время ураганный ветер изрядно "потрепал" крышу. Кому будете звонить? Конечно же, своему агенту, и он уже проконсультирует, что делать дальше. Потому что вы лично знаете этого человека и доверяете ему.

Вместе с тем Страховой Дом ВСК уделяет большое внимание цифровой трансформации, многие страховые услуги можно оформить на сайте. Поэтому если вам интересно бесконтактное оформление, то можно оформить страховку онлайн.

Агентский форум — это хорошая возможность агентам познакомиться, поделиться опытом, встретиться с руководством. По итогам форума мы получили большое количество положительных откликов от наших агентов, что еще раз доказывает важность таких встреч", — отметила директор Краснодарского филиала Страхового Дома ВСК Лариса Лащенова.