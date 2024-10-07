Педагог из Самарской области стал призером конкурса "Воспитатель года России" – 2024

В Москве в Гостином дворе объявили имена призеров всероссийских конкурсов профессионального мастерства в системе образования, учредителем которых выступает Минпросвещения России. Призером одного из конкурсов стала учитель-логопед детского сада № 203 "Алиса" города Тольятти Дарья Чистякова.

Церемония награждения прошла на Форуме классных руководителей в рамках Большой учительской недели — масштабного события, приуроченного ко Дню учителя. С 30 сентября по 7 октября ее мероприятия объединили педагогических работников из всех регионов России. Общая тема в 2024 году — "Учителя — герои". В основу концепции легла героизация труда педагогов, которые становятся наставниками для детей и ежедневно совершают подвиги в своей профессии, воспитывая будущее успешное поколение. "Каждый из вас — работник дошкольной, средней или высшей ступени образования обладает колоссальной силой, способной зажигать огонь в сердцах детей, творить, созидать и менять мир к лучшему. С особым талантом вы находите подход к каждому ученику, становитесь для него другом и наставником по жизни", — отмечал в обращении по случаю Дня учителя губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Финальный этап всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России" стартовал 30 сентября в Московской области. Участниками финала стали педагоги дошкольных организаций — победители региональных этапов конкурсов — из 87 регионов страны. Состязания состояли из двух туров.

По результатам испытаний первого тура финала были выбраны 15 лауреатов, которые состязались за победу в испытаниях второго тура: "Мастер-классе", "Брифинге" и "Блицтурнире". По итогам второго тура названы имена четырех призеров конкурса. Одним из призеров стала учитель-логопед детского сада № 203 "Алиса" города Тольятти Дарья Чистякова.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов обратил внимание на то, что система образования затрагивает практически каждую семью в России.

"Дорогие учителя, от вас зависит будущее. Это не просто высокопарные слова, это действительно так. От того, насколько воспитаны, образованы будут наши школьники, зависит судьба нашей великой страны, великой России. И в этот замечательный праздник, День учителя, мы решили расширить конкурс на все категории педагогических работников, включить возможность участия советников директоров по воспитанию. Сегодня я хочу поздравить всех лауреатов наших профессиональных конкурсов и конечно, отдельно — призеров", — сказал Сергей Кравцов.