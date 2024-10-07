Педагог из Самарской области стал призером конкурса "Воспитатель года России" – 2024

В Москве в Гостином дворе объявили имена призеров всероссийских конкурсов профессионального мастерства в системе образования, учредителем которых выступает Минпросвещения России. Призером одного из конкурсов стала учитель-логопед детского сада № 203 "Алиса" города Тольятти Дарья Чистякова.
Церемония награждения прошла на Форуме классных руководителей в рамках Большой учительской недели — масштабного события, приуроченного ко Дню учителя. С 30 сентября по 7 октября ее мероприятия объединили педагогических работников из всех регионов России. Общая тема в 2024 году — "Учителя — герои". В основу концепции легла героизация труда педагогов, которые становятся наставниками для детей и ежедневно совершают подвиги в своей профессии, воспитывая будущее успешное поколение. "Каждый из вас — работник дошкольной, средней или высшей ступени образования обладает колоссальной силой, способной зажигать огонь в сердцах детей, творить, созидать и менять мир к лучшему. С особым талантом вы находите подход к каждому ученику, становитесь для него другом и наставником по жизни", — отмечал в обращении по случаю Дня учителя губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Финальный этап всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России" стартовал 30 сентября в Московской области. Участниками финала стали педагоги дошкольных организаций — победители региональных этапов конкурсов — из 87 регионов страны. Состязания состояли из двух туров.
По результатам испытаний первого тура финала были выбраны 15 лауреатов, которые состязались за победу в испытаниях второго тура: "Мастер-классе", "Брифинге" и "Блицтурнире". По итогам второго тура названы имена четырех призеров конкурса. Одним из призеров стала учитель-логопед детского сада № 203 "Алиса" города Тольятти Дарья Чистякова.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов обратил внимание на то, что система образования затрагивает практически каждую семью в России.
"Дорогие учителя, от вас зависит будущее. Это не просто высокопарные слова, это действительно так. От того, насколько воспитаны, образованы будут наши школьники, зависит судьба нашей великой страны, великой России. И в этот замечательный праздник, День учителя, мы решили расширить конкурс на все категории педагогических работников, включить возможность участия советников директоров по воспитанию. Сегодня я хочу поздравить всех лауреатов наших профессиональных конкурсов и конечно, отдельно — призеров", — сказал Сергей Кравцов.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.