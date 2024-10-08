"Т Плюс" поздравила Самарский политех со 110-летием

Директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 110-летию Самарского государственного технического университета (СамГТУ). Руководитель компании отметил плодотворную совместную работу по привлечению молодежи в энергетику, а также поздравил студентов и преподавательский состав с юбилеем.
"Т Плюс" активно взаимодействует с СамГТУ, реализуя целую серию совместных профориентационных проектов. В помощь этой работе в 2019 году здесь был создан современный лабораторный комплекс. В числе совместных инициатив "Школа молодого энергетика" (для школьников), "Тест-драйв" (для абитуриентов), "Энергия будущего" (для студентов) и другие проекты. В частности, благодаря проекту "Энергия будущего" число трудоустроенных в "Т Плюс" выпускников СамГТУ выросло с 53 в 2023 году до 71 — в 2024 году. Ее участники — студенты профильного теплоэнергетического факультета — проходят все виды производственной практики на действующих энергетических объектах в регионе, принимают участие в адаптационных и развивающих мероприятиях компании, а также получают именную стипендию от "Т Плюс".
Новой вехой во взаимодействии энергетиков и СамГТУ стало создание в феврале 2024 года Ассоциации опорных вузов ПАО "Т Плюс". Сотрудничество с ключевыми вузами Поволжья и Урала всего за семь месяцев показало свою эффективность. В частности, это позволило увеличить долю принимаемой молодёжи из учебных заведений в 5 раз.
"В современных условиях престиж технического образования неуклонно растёт. Сотрудничество "Т Плюс" с ВУЗом с каждым годом становится всё более плодотворным и масштабным, а выпускники Политеха — всегда востребованы на производственных предприятиях компании. Так, в этом году 19 будущих инженеров-энергетиков подписали договоры на целевое обучение в рамках проекта "Энергия будущего", — отметил Марат Феткуллов.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.