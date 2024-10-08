"Т Плюс" поздравила Самарский политех со 110-летием

Директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 110-летию Самарского государственного технического университета (СамГТУ). Руководитель компании отметил плодотворную совместную работу по привлечению молодежи в энергетику, а также поздравил студентов и преподавательский состав с юбилеем.

"Т Плюс" активно взаимодействует с СамГТУ, реализуя целую серию совместных профориентационных проектов. В помощь этой работе в 2019 году здесь был создан современный лабораторный комплекс. В числе совместных инициатив "Школа молодого энергетика" (для школьников), "Тест-драйв" (для абитуриентов), "Энергия будущего" (для студентов) и другие проекты. В частности, благодаря проекту "Энергия будущего" число трудоустроенных в "Т Плюс" выпускников СамГТУ выросло с 53 в 2023 году до 71 — в 2024 году. Ее участники — студенты профильного теплоэнергетического факультета — проходят все виды производственной практики на действующих энергетических объектах в регионе, принимают участие в адаптационных и развивающих мероприятиях компании, а также получают именную стипендию от "Т Плюс".

Новой вехой во взаимодействии энергетиков и СамГТУ стало создание в феврале 2024 года Ассоциации опорных вузов ПАО "Т Плюс". Сотрудничество с ключевыми вузами Поволжья и Урала всего за семь месяцев показало свою эффективность. В частности, это позволило увеличить долю принимаемой молодёжи из учебных заведений в 5 раз.

"В современных условиях престиж технического образования неуклонно растёт. Сотрудничество "Т Плюс" с ВУЗом с каждым годом становится всё более плодотворным и масштабным, а выпускники Политеха — всегда востребованы на производственных предприятиях компании. Так, в этом году 19 будущих инженеров-энергетиков подписали договоры на целевое обучение в рамках проекта "Энергия будущего", — отметил Марат Феткуллов.