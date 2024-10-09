В Самарской области 7 октября вновь был побит температурный рекорд

В понедельник, 7 октября, в самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха в 9 населенных пунктах. Об этом рассказали в Приволжском УГМС.

В Самаре и Кинель-Черкассах был побит температурный рекорд от 7 октября 2019 года. Тогда столбик термометра достиг в населенных пунктах +21,3 и +22,6 градусов, соответственно. В текущем году отклонение составило 3,1 и 1,4 градуса для Самары и Кинель-Черкассов.

В Аглосе, Сызрани и Безенчуке последний раз настолько теплое 7 октября было лишь в 1963 году, а в пос. Новодевичье — в 1999 году. В Тольятти, Авангарде и Большой Глушице побиты рекорды 2008 года.