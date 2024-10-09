Самарские любители книг станут участниками всероссийской творческой лаборатории

11-12 октября в центральной городской библиотеке имени Н.К.Крупской (ул. Маяковского, 19) пройдет творческая лаборатория "Чтение - это искусство?" Самарские библиофилы встретятся с молодыми российскими писателями - лауреатами престижных литературных премий и конкурсов.

Творческая лаборатория "Чтение - это искусство?" - место встречи писателей - лауреатов литературных премий с молодыми читателями, участниками исследовательских лабораторий чтения.

Этот просветительский проект самарская городская библиотека проводит второй год подряд. Одна из задач - не только познакомить современного читателя с новыми литературными именами российской поэзии и прозы, но и поразмышлять над вопросами - может ли чтение художественной литературы быть искусством, или это всего лишь красивая метафора? Что такое искусство чтения и чем оно отличается от обычного информационного чтения?

11 октября в 17:00 состоится круглый стол с участием читателей и молодых авторов - Василием Нацентовым (г. Воронеж), Сергеем Кубриным (г. Пенза), Евгением Кремчуковым (г. Чебоксары).

Участники разберут, что такое искусство чтения, и чем оно отличается от обычного информационного чтения. В этот же день на библиотечной площадке пройдет творческая лаборатория чтения и понимания творчества Райнера Марии Рильке - австрийского поэта и переводчика, одного из самых влиятельных поэтов-модернистов XX века. Ценители китайской поэзии будут исследовать ее характерный стиль в лаборатории поэзии эпохи Тан, которую филологи и литературоведы относят к Золотому веку китайского стихосложения.

12 октября в 12:00 на площадках библиотеки пройдет творческая встреча писателей-лауреатов литературных премий с читателями. Во время встречи читатели обменяются мнениями о прочитанных произведениях приглашенных авторов; поразмышляют на тему, может ли сегодня глубокий автор, который, по утверждению В.Набокова, "…лезет вверх по нехоженому склону", обрести массовую популярность за счет глубины прочтения читателей, а не за счет пиара; и "продиагностируют" себя: не растерял ли современный читатель способность читать, понимать и проживать жизнь героев произведений авторов прошлого и настоящего?

В завершение круглого стола состоятся автографсессия и фотосессия с писателями.

Василий Нацентов (г. Воронеж)

Поэт, прозаик, эссеист. Лауреат Международной премии "Звездный билет" имени В.Аксенова, дважды финалист и обладатель специального приза премии "Лицей" им. А.С.Пушкина (2019, 2024). Автор сборника стихотворений "Лето мотылька", повести "Говорит Москва", "Сопротивление материалов", поэмы "Сверчок утешения" и рассказов.

Евгений Кремчуков (г. Чебоксары)

Поэт, прозаик, эссеист.

Дважды финалист национальной литературной премии "Большая книга" (2020, 2023).

Автор сборника стихотворений "Облако всех", повестей, романов "Деление на ночь" (в соавторстве с Григорием Аросевым), "Волшебный хор", "Фаюм".

Сергей Кубрин (г. Пенза)

Прозаик. Лауреат международной премии "Радуга" (2010), лауреат (и многократный финалист) литературной премии "Лицей" имени А.С.Пушкина (2020).

Автор книг "Между синим и зеленым", "Виноватых бьют", "Дураки с Рыбацкой" (выход ожидается осенью 2024 года).