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Хоккей Спорт

"Ладья" обыграла "Тюменский легион"

ТОЛЬЯТТИ. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Игроки "Ладьи" вновь были сильнее тюменской "молодежки".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

После крупной победы накануне тренерский штаб тольяттинцев сделал несколько точечных замен в составе — вместо Данилы Овчарика, Владислава Гурьева и Дениса Ермоловича на льду появились Семен Фролов, Иван Кулагин и Данил Бородин, переведенный из "Лады". На позицию тринадцатого форварда теперь был заявлен Егор Меркесов.

В отличие от вчерашнего матча команды не стали затягивать с заброшенными шайбами и к 12-й минуте обменялись голами. Счет открыли тюменцы благодаря Вадиму Ильину, на что "Ладья" вскоре ответила своим результативным действием — Петр Михальченко добил снаряд в цель после дальнего броска Кирилла Горбунова. 1:1.

В начале второго периода волжане вышли вперед, находясь в тот момент в меньшинстве — отличный выстрел из-под защитника "легионеров" удался Александру Государеву. 2:1. В заключительной трети Тарас Зацепин точным броском в дальний угол увеличил отрыв "Ладьи", но тюменский коллектив сдаваться был не намерен и спустя минуту Владислав Ларичев огорчил Семена Фролова. 3:2. В концовке встречи тольяттинцы уверенно отбились от финального штурма со стороны гостей и сумели забить еще раз. Александр Государев оформил дубль, хоть шайба в этом эпизоде и не пересекла заветную ленточку — хоккеисты "Тюменского Легиона", игравшие к тому времени без своего голкипера, сдвинули ворота и помешали нападающему волжан поразить створ, однако арбитры сработали в такой ситуации четко по правилам. 4:2 — "Ладья" побеждает и закрепляется в тройке лидеров "Серебряного" дивизиона.

Домашнюю серию подопечные Сергея Лопушанского продолжат матчами с "Молотом" из Перми, которые состоятся 11 и 12 октября.

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