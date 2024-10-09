Ибероамериканский мир станет предметом исследования ученых и студентов Самарского университета имени Королёва

8 октября 2024 года на площадке Регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений прошло выездное заседание Ассоциации исследователей ибероамериканского мира — региона, объединяющего страны Латинской Америки, Испанию и Португалию.

Участие в мероприятии приняли: делегация Института Латинской Америки РАН под руководством директора Дмитрия Розенталя; представитель МИД России — председатель Совета ветеранов МИД России, Чрезвычайный и Полномочный Посол России Валерий Морозов; представители вузов Санкт-Петербурга и Казани, студенты и ученые Самарского университета имени Королёва.

С приветствием в онлайн-формате в адрес участников встречи обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексики в Российской Федерации Эдуардо Вильегас Мехиас.

Он пожелал участникам дальнейших успехов, новых побед и достижений в исследовательской деятельности.

Директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь отметил, что Россия очень много потеряла в вопросах изучения этого региона: "По разным причинам из этой темы ушли сильные и опытные специалисты. По большому счету Институт Латинской Америки РАН на сегодня является единственным комплексным центром изучения Латинской Америки в нашей стране. Мы должны исправить эту ситуацию, создавать инфраструктуру для исследований, и только одними московскими специалистами здесь не обойтись. Это нужно делать сообща, вместе с региональными университетами. Мы очень заинтересованы в совместных научных проектах и образовательных программах".

Сотрудничество Самарского университета имени Королёва и Института Латинской Америки РАН стартовало в апреле 2022 года с подписания соответствующего соглашения о сотрудничестве. Преподаватели Института читают лекции на площадке университета, самарские студенты-международники проходят практику в Москве. Один из выпускников Самарского университета Егор Симанов стал сотрудником Института Латинской Америки РАН.

Дмитрий Розенталь предложил руководству университета подумать о собственной исследовательской программе ибоамериканского мира и передал в библиотеку университета книги, касающиеся данной тематики.

В Самаре члены Ассоциации исследователей ибероамериканского мира обсуждали актуальные вопросы, касающиеся социально-экономических и политических трансформаций в странах региона, культурного обмена, а также научного взаимодействия с российскими институтами и исследовательскими центрами.

Главным результатом встречи стало подписание "дорожной карты" сотрудничества между Самарским университетом им. Королёва, Институтом Латинской Америки РАН и Ассоциацией исследователей ибероамериканского мира, предполагающего проведение совместных научных и образовательных проектов и мероприятий, практик и стажировок студентов, выездных лекций, семинаров и мастер-классов.