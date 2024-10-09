Ибероамериканский мир станет предметом исследования ученых и студентов Самарского университета имени Королёва

8 октября 2024 года на площадке Регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений прошло выездное заседание Ассоциации исследователей ибероамериканского мира — региона, объединяющего страны Латинской Америки, Испанию и Португалию.
Участие в мероприятии приняли: делегация Института Латинской Америки РАН под руководством директора Дмитрия Розенталя; представитель МИД России — председатель Совета ветеранов МИД России, Чрезвычайный и Полномочный Посол России Валерий Морозов; представители вузов Санкт-Петербурга и Казани, студенты и ученые Самарского университета имени Королёва.
С приветствием в онлайн-формате в адрес участников встречи обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексики в Российской Федерации Эдуардо Вильегас Мехиас.
Он пожелал участникам дальнейших успехов, новых побед и достижений в исследовательской деятельности.
Директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь отметил, что Россия очень много потеряла в вопросах изучения этого региона: "По разным причинам из этой темы ушли сильные и опытные специалисты. По большому счету Институт Латинской Америки РАН на сегодня является единственным комплексным центром изучения Латинской Америки в нашей стране. Мы должны исправить эту ситуацию, создавать инфраструктуру для исследований, и только одними московскими специалистами здесь не обойтись. Это нужно делать сообща, вместе с региональными университетами. Мы очень заинтересованы в совместных научных проектах и образовательных программах".
Сотрудничество Самарского университета имени Королёва и Института Латинской Америки РАН стартовало в апреле 2022 года с подписания соответствующего соглашения о сотрудничестве. Преподаватели Института читают лекции на площадке университета, самарские студенты-международники проходят практику в Москве. Один из выпускников Самарского университета Егор Симанов стал сотрудником Института Латинской Америки РАН.
Дмитрий Розенталь предложил руководству университета подумать о собственной исследовательской программе ибоамериканского мира и передал в библиотеку университета книги, касающиеся данной тематики.
В Самаре члены Ассоциации исследователей ибероамериканского мира обсуждали актуальные вопросы, касающиеся социально-экономических и политических трансформаций в странах региона, культурного обмена, а также научного взаимодействия с российскими институтами и исследовательскими центрами.
Главным результатом встречи стало подписание "дорожной карты" сотрудничества между Самарским университетом им. Королёва, Институтом Латинской Америки РАН и Ассоциацией исследователей ибероамериканского мира, предполагающего проведение совместных научных и образовательных проектов и мероприятий, практик и стажировок студентов, выездных лекций, семинаров и мастер-классов.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.