16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Нефтехимики стали участниками акции "Я — донор" и в очередной раз пополнили банк крови Самарской области Более 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Самарскую область В поликлинике в микрорайоне Волгарь открылся оперблок Самарские хирурги удалили 24-сантиметровую опухоль у трехлетнего ребенка "Роснефть" оснастила высокотехнологичным оборудованием больницу в Новокуйбышевске

Здравоохранение Общество

Нефтехимики стали участниками акции "Я — донор" и в очередной раз пополнили банк крови Самарской области

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Впервые сотрудники передвижной станции по переливанию крови приехали в Новокуйбышевскую Нефтехимическую компанию для организации донорской акции в 2016 году. С тех пор акционерное общество организует такие мероприятия на предприятии дважды в год — весной и осенью.

Фото: предоставлено АО "ННК"

На этот раз поддержали проект 101 донор. По традиции мобильная станция переливания крови для удобства заводчан работала на территории предприятия. После подтверждения допуска к сдаче и оформления необходимых документов к мобильному донорскому пункту подходили по очереди опытные доноры и новички.

Главный специалист по безопасности дорожного движения предприятия пришел на донорский пункт впервые. "Решил, что в наше неспокойное время каждый должен помогать обществу, кто чем может. Сдавать кровь — дело нужное", — считает Дмитрий Архипов.

Инженер I категории Николай Шуваев участвует в акции предприятия "Я — донор" в третий раз. "Сдавал кровь впервые и узнал, что у меня очень редкая группа крови — первая отрицательная. Считаю, что если природа одарила тебя таким ресурсом, то по возможности надо им делиться. Я рад, что могу помочь нуждающимся людям. Тем более что для этого далеко ходить не надо — мобильный донорский пункт разворачивают "рядом" с рабочим местом", — рассказывает Николай Шуваев.

Маляр ремонтно-механического филиала предприятия Татьяна Королькова — опытный донор. Она сдает кровь уже в восьмой раз. "Сама регулярно это делаю, и всем своим коллегам советую. Все в жизни бывает. Такая помощь может понадобиться каждому", — объясняет свое многократное донорство Татьяна Королькова.

На этот раз сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании пополнили областной банк крови на 45,5 литров ценной субстанции. Итоги акции наглядно показывают, сколько на предприятии работает отзывчивых и благородных людей!

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3