Нефтехимики стали участниками акции "Я — донор" и в очередной раз пополнили банк крови Самарской области

Впервые сотрудники передвижной станции по переливанию крови приехали в Новокуйбышевскую Нефтехимическую компанию для организации донорской акции в 2016 году. С тех пор акционерное общество организует такие мероприятия на предприятии дважды в год — весной и осенью.

На этот раз поддержали проект 101 донор. По традиции мобильная станция переливания крови для удобства заводчан работала на территории предприятия. После подтверждения допуска к сдаче и оформления необходимых документов к мобильному донорскому пункту подходили по очереди опытные доноры и новички.

Главный специалист по безопасности дорожного движения предприятия пришел на донорский пункт впервые. "Решил, что в наше неспокойное время каждый должен помогать обществу, кто чем может. Сдавать кровь — дело нужное", — считает Дмитрий Архипов.

Инженер I категории Николай Шуваев участвует в акции предприятия "Я — донор" в третий раз. "Сдавал кровь впервые и узнал, что у меня очень редкая группа крови — первая отрицательная. Считаю, что если природа одарила тебя таким ресурсом, то по возможности надо им делиться. Я рад, что могу помочь нуждающимся людям. Тем более что для этого далеко ходить не надо — мобильный донорский пункт разворачивают "рядом" с рабочим местом", — рассказывает Николай Шуваев.

Маляр ремонтно-механического филиала предприятия Татьяна Королькова — опытный донор. Она сдает кровь уже в восьмой раз. "Сама регулярно это делаю, и всем своим коллегам советую. Все в жизни бывает. Такая помощь может понадобиться каждому", — объясняет свое многократное донорство Татьяна Королькова.

На этот раз сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании пополнили областной банк крови на 45,5 литров ценной субстанции. Итоги акции наглядно показывают, сколько на предприятии работает отзывчивых и благородных людей!