Нефтехимики стали участниками акции "Я — донор" и в очередной раз пополнили банк крови Самарской области

Впервые сотрудники передвижной станции по переливанию крови приехали в Новокуйбышевскую Нефтехимическую компанию для организации донорской акции в 2016 году. С тех пор акционерное общество организует такие мероприятия на предприятии дважды в год — весной и осенью.
На этот раз поддержали проект 101 донор. По традиции мобильная станция переливания крови для удобства заводчан работала на территории предприятия. После подтверждения допуска к сдаче и оформления необходимых документов к мобильному донорскому пункту подходили по очереди опытные доноры и новички.
Главный специалист по безопасности дорожного движения предприятия пришел на донорский пункт впервые. "Решил, что в наше неспокойное время каждый должен помогать обществу, кто чем может. Сдавать кровь — дело нужное", — считает Дмитрий Архипов.
Инженер I категории Николай Шуваев участвует в акции предприятия "Я — донор" в третий раз. "Сдавал кровь впервые и узнал, что у меня очень редкая группа крови — первая отрицательная. Считаю, что если природа одарила тебя таким ресурсом, то по возможности надо им делиться. Я рад, что могу помочь нуждающимся людям. Тем более что для этого далеко ходить не надо — мобильный донорский пункт разворачивают "рядом" с рабочим местом", — рассказывает Николай Шуваев.
Маляр ремонтно-механического филиала предприятия Татьяна Королькова — опытный донор. Она сдает кровь уже в восьмой раз. "Сама регулярно это делаю, и всем своим коллегам советую. Все в жизни бывает. Такая помощь может понадобиться каждому", — объясняет свое многократное донорство Татьяна Королькова.
На этот раз сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании пополнили областной банк крови на 45,5 литров ценной субстанции. Итоги акции наглядно показывают, сколько на предприятии работает отзывчивых и благородных людей!
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас