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"Золотая осень": Фонд "Органика" РСХБ назвал основные факторы повышения популярности органической продукции в России

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На полях 26-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень", которая проходит в Москве с 9 по 12 октября на территории Тимирязев Центра, Вячеслав Федюнин, директор Фонда "Органика", учрежденного Россельхозбанком, выделил основные факторы, которые могут способствовать повышению популярности органической продукции в России.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

По оценкам экспертов Фонда "Органика" РСХБ, рынок органических продуктов питания будет расти на 10–12% в год. Это обусловлено повышением интереса россиян к органической и фермерской продукции. Производство органической продукции сейчас налажено более чем в половине субъектов РФ (49 регионов).

1. Развитие экспорта органической продукции

Фондом реализована грантовая поддержка производителей органической продукции в рамках "Конкурса грантов", в рамках которой из 154 поданных заявок участников из 16 регионов страны 73 получили грант с максимальной суммой 500 тысяч рублей. Общая сумма грантовой поддержки составила порядка 12 млн рублей. Финансирование проектов производителей органики является весомым стимулом к увеличению объемов и расширению географии органической продукции.

Помимо этого, совместно со своими партнерами-производителями органической продукции Фонд принял участие в ведущих международных продовольственных выставках. Например, на выставке Worldfood Moscow 2024 Фонд выступил соорганизатором органического кулинарного марафона, на котором ведущие шеф-повара готовили блюда локальной кузни различных регионов России из органических фермерских продуктов.

2. Расширение потребления органической продукции на внутреннем рынке и повышение доверия потребителей к органическим продуктам

В целях популяризации органики у широкой аудитории не только действующих, но и потенциальных потребителей важно усилить информирование населения через популярные каналы. Так, Фонд "Органика" активно публикует различные информационные сообщения, касающиеся органического производства, в своих каналах в Телеграм и Вконтакте, покрывая тем самым как самую молодую аудиторию, так и людей в возрасте.

Кроме того, Фонд "Органика" на видеохостинге Rutube запустил серию мультипликационных роликов, популяризирующих органические продукты, в числе тем которых история органики, как продукция может попасть на стол, географию производства такой продукции и другие. Также были размещены ролик и комментарии о школьном питании на одном из федеральных телеканалов.

Важным событием в повышении популярности органического питания стало издание книги "Органическое земледелие в России: как энтузиасты создавали рынок", в котором 24 эксперта отрасли поделились опытом создания и развития бизнес-проектов в сфере органических продуктов, а также проведение фестиваля сельского туризма и органической продукции "Хутор-фест", который в 2024 году посетило больше 1000 человек.

3. Образование

Очень важно прививать культуру потребления "здоровых" продуктов питания с юных лет. С этой целью еще в 2022 году Форндом "Органика" был запущен конкурс для школьников. В нем приняли участие более 1600 человек из более чем 90 школ-участниц.

Фонд также организует стажировки производителей органической продукции в России и за рубежом. С2022 года их участниками стали 124 человека.

"Правильное питание, которое сейчас уже не представляется без органических продуктов, — основа здоровья каждого россиянина. В каждом регионе страны есть производители, которые готовы обеспечить население теми или иными качественными локальными органическими продуктами. Помочь этим производителям выйти на прилавки рынков и магазинов — в наших силах. Фонд реализует широкий ряд проектов такой поддержки. Но фермерам также нужна и поддержка потребителей, и мы призываем россиян почаще обращать внимание на российскую органику", — резюмировал Вячеслав Федюнин, директор Фонда "Органика" Россельхозбанка.

Фонд "Органика" учрежден в 2021 году Россельхозбанком в целях содействия формированию культуры потребления органической продукции. На текущий момент Фондом реализован ряд совместных проектов как собственных, так и в партнерстве с такими компаниями, как Роскачество, система "Честный знак" и другими, проведена большая работа по популяризации органики среди россиян, а также проведен ряд мероприятий по обсуждению и выработке законодательных инициатив по регулированию производства органической продукции в России.

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