В выходные воздух в Самаре не прогреется выше +9 градусов

В Приволжском УГМС дали прогноз на период с 11 по 14 октября в Самарской области. По данным синоптиков, потепление резко сошло на нет, а в регионе установилась прохладная погода.

В пятницу, 11 октября, в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха +6…+8 °C.

В субботу и воскресенье, 12 и 13 числа, в регионе прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы -2…-7 °C, днем +4…+9 °C.

В понедельник, 14 октября, в Самарской области по-прежнему будет малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные часы -4…-9 °C, днем +6…+11 °C.