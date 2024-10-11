В выходные воздух в Самаре не прогреется выше +9 градусов

В Приволжском УГМС дали прогноз на период с 11 по 14 октября в Самарской области. По данным синоптиков, потепление резко сошло на нет, а в регионе установилась прохладная погода.
В пятницу, 11 октября, в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха +6…+8 °C.
В субботу и воскресенье, 12 и 13 числа, в регионе прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы -2…-7 °C, днем +4…+9 °C.
В понедельник, 14 октября, в Самарской области по-прежнему будет малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные часы -4…-9 °C, днем +6…+11 °C.
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Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
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