В Самаре открылся обновленный офис ВТБ

Многофункциональный офис ВТБ "Созвездие" расположен на пересечении улиц Гагарина и Революционной, в непосредственной близости от станции метро. Отделение работает семь дней в неделю, в нем доступны услуги для розничных и корпоративных клиентов.

Физические лица могут открыть вклады, оформить карты, платежные стикеры, кредиты, в том числе на приобретение автомобиля и жилья. Для представителей среднего и малого бизнеса доступно открытие счетов, расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, зарплатные проекты, кредиты и банковские гарантии. Заинтересованные компании могут открыть счета в иностранной валюте и проводить трансграничные платежи. За каждым клиентом малого и среднего бизнеса закреплен персональный менеджер, который помогает оперативно решить все вопросы, связанные с обслуживанием и продуктами банка.

В отделении организованы комфортные рабочие зоны и места для ожидания с бесплатным Wi-Fi, установлен кофейный автомат. В зоне 24/7 расположено пять банкоматов с поддержкой операций по QR-коду. Посетители офиса могут взять с собой небольшого домашнего питомца. Отделение работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00 часов, в субботу и воскресенье с 10:00 до 15:00.

"Офис ВТБ работает на этом месте уже 13 лет. За это время он стал одним из самых популярных и посещаемых отделений банка в Самаре. Наши клиенты очень ждали его открытия в обновленном формате. Для нас очень ценно их доверие. Банк совершенствует продукты и услуги, а также форматы взаимодействия с партнерами. Инновационная модель обслуживания клиентов включает в себя не только расширение офисной сети, но и максимальную доступность для всех финансово активных россиян, а в нашем случае, жителей Самарского региона. Равные возможности должны быть у жителей как крупных, так и небольших населенных пунктов. Поэтому мы внедряем новые форматы отделений, развиваем выездной сервис и цифровые каналы обслуживания", — комментирует единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" в Самарской области, вице-президент Максим Папков.

В настоящее время клиентами ВТБ в Самарской области являются более 536 тысяч человек или каждый третий экономически активный житель региона. В Самарской области работает 36 отделений в восьми населенных пунктах. Ежедневно офисы банка в регионе посещают в среднем 2,3 тыс. клиентов. До конца года банк откроет новое отделение в Чапаевске, а также точки удаленного обслуживания в поселках Рощинский и Похвистнево. Кроме того, до конца года все муниципалитеты региона будут охвачены курьерской доставкой продуктов банка.