Вячеслав Федорищев вместе с Союзом машиностроителей России передал спецтехнику для бойцов СВО

Первый вице-президент Союза машиностроителей России, глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев вместе с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и президентом ГК "ТЯЖМАШ", депутатом Госдумы Андреем Трифоновым передали командирам воинских подразделений спецтехнику и оборудование для бойцов СВО.
В ближайшие дни на фронт отправят 35 квадрокоптеров, включая 20 усиленных тепловизором, 15 детекторов дронов, восемь станций РЭБ "Капюшон", дополнительные аккумуляторы, военно-тактические аптечки и многое другое. Перечень переданной техники сформирован по заявкам командиров. Общая стоимость оборудования — 16 млн рублей. Помощь защитникам отечества оказана в рамках акции "Всегда рядом", которая инициирована председателем СоюзМаш России Сергеем Чемезовым. В рамках нее оказывается поддержка жителям новых регионов, людям в Курской и Белгородской областях, а также военнослужащим в зоне СВО.
"Союз машиностроителей России на регулярной основе в рамках акции "Всегда рядом" оказывает помощь пострадавшим от военных действий жителям приграничных регионов и нашим защитникам отечества", — рассказал Владимир Гутенев.
Спецтехнику и оборудование после отправки в зону СВО получат бригады спецназначения Центрального военного округа и 15-й казачий добровольческий отряд "Ермак", в составе которых служат бойцы из Самарской области.
"Самарская область, как и вся страна, с вами мыслями и действиями, — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к командирам воинских подразделений, — В последнее время правительство Самарской области наращивает свою поддержку армии. Есть СоюзМаш, который объединяет крупные предприятия. Сергей Викторович Чемезов всегда особое внимание уделяет тому, чтобы все было у наших ребят. Это совместная работа. Самое главное, что есть много неравнодушных жителей, которые ежедневно помогают, кто чем может. Все для фронта, для все для победы. Мы с вами, победа будет за нами!"
Президент ГК "ТЯЖМАШ" Сергей Трифонов отметил: "Наше предприятие с самого начало спецоперации активно участвует в помощи нашим бойцам. Также мы оказываем содействие подшефному Самарской области городу Снежное ДНР".
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...