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Вячеслав Федорищев вместе с Союзом машиностроителей России передал спецтехнику для бойцов СВО

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый вице-президент Союза машиностроителей России, глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев вместе с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и президентом ГК "ТЯЖМАШ", депутатом Госдумы Андреем Трифоновым передали командирам воинских подразделений спецтехнику и оборудование для бойцов СВО.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

В ближайшие дни на фронт отправят 35 квадрокоптеров, включая 20 усиленных тепловизором, 15 детекторов дронов, восемь станций РЭБ "Капюшон", дополнительные аккумуляторы, военно-тактические аптечки и многое другое. Перечень переданной техники сформирован по заявкам командиров. Общая стоимость оборудования — 16 млн рублей. Помощь защитникам отечества оказана в рамках акции "Всегда рядом", которая инициирована председателем СоюзМаш России Сергеем Чемезовым.  В рамках нее оказывается поддержка жителям новых регионов, людям в Курской и Белгородской областях, а также военнослужащим в зоне СВО.

"Союз машиностроителей России на регулярной основе в рамках акции "Всегда рядом" оказывает помощь пострадавшим от военных действий жителям приграничных регионов и нашим защитникам отечества", — рассказал Владимир Гутенев.

Спецтехнику и оборудование после отправки в зону СВО получат бригады спецназначения Центрального военного округа и 15-й казачий добровольческий отряд "Ермак", в составе которых служат бойцы из Самарской области.

"Самарская область, как и вся страна, с вами мыслями и действиями, — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к командирам воинских подразделений, — В последнее время правительство Самарской области наращивает свою поддержку армии. Есть СоюзМаш, который объединяет крупные предприятия. Сергей Викторович Чемезов всегда особое внимание уделяет тому, чтобы все было у наших ребят. Это совместная работа. Самое главное, что есть много неравнодушных жителей, которые ежедневно помогают, кто чем может. Все для фронта, для все для победы. Мы с вами, победа будет за нами!"

Президент ГК "ТЯЖМАШ" Сергей Трифонов отметил: "Наше предприятие с самого начало спецоперации активно участвует в помощи нашим бойцам. Также мы оказываем содействие подшефному Самарской области городу Снежное ДНР".

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