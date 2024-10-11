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Армия Общество

На фронт передано оборудования на 16 млн рублей

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый вице-президент Союза машиностроителей России, глава думского Комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев, глава Самарской области, член Бюро Союза машиностроителей России Вячеслав Федорищев и депутат Государственной Думы от Самарской области, член Комитета по промышленности и торговле Андрей Трифонов передали военнослужащим необходимое на линии фронта.

Фото: предоставлено Новикомбанком

"Союз машиностроителей России на регулярной основе в рамках акции "Всегда рядом" оказывает помощь пострадавшим от военных действий жителям приграничных регионов и нашим защитникам. Сегодня бойцы 15-го казачьего добровольческого отряда "Ермак" и бригады спецназначения Центрального военного округа получили коптеры, детекторы дронов, станции РЭБ, военно-тактические аптечки и другое", — рассказал Владимир Гутенев.

"Самарская область, как и вся страна, с вами мыслями и действиями, — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к командирам воинских подразделений, — В последнее время Правительство Самарской области наращивает свою поддержку армии. Есть СоюзМаш, который объединяет крупные предприятия. Сергей Викторович Чемезов всегда особое внимание уделяет тому, чтобы все было у наших ребят. Это совместная работа. Самое главное, что есть много неравнодушных жителей, которые ежедневно помогают кто чем может. Все для фронта, все для Победы. Мы с вами, Победа будет за нами!"

В составе переданного груза общей стоимостью более 16 млн рублей: 35 квадрокоптеров, включая 20 усиленных тепловизором; 15 детекторов дронов; 8 станций РЭБ "Капюшон"; дополнительные аккумуляторы; военно-тактические аптечки.

"Кроме того, по решению главы СоюзМаш Сергея Викторовича в ближайшее время мы сформируем и направим еще один груз в приграничные регионы для помощи пострадавшим мирным жителям", — акцентировал Владимир Гутенев.

Акция "Всегда рядом" была объявлена по инициативе председателя СоюзМаш России Сергея Викторовича Чемезова для помощи жителям Донбасса сразу после объявления СВО в контуре добровольческих инициатив "Единой России". Активное участие в акции принимают региональные отделения СоюзМаш России, в том числе и Воронежское, куратором которого является Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева. Помощь оказывается жителям новых регионов (как находящимся в ПВР, так и направляется непосредственно на территории), а также нашим защитникам в зону СВО (амуниция, коптеры, рации, продукция двойного назначения).

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