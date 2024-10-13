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Губернатор Самарской области поздравил работников отрасли с Днем работника сельского хозяйства

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников отрасти с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса Самарской области! Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Сельскохозяйственная отрасль — один из ключевых секторов экономики Самарской области. Успехи наших аграриев — это основа продовольственной безопасности региона, важнейшее слагаемое благополучия наших граждан, сохранения их здоровья.

Укреплению АПК, увеличению его экспортного потенциала сегодня уделяется особое внимание. Наши приоритеты в этой сфере — повышение производительности труда, эффективное земледелие, технологическая модернизация и цифровизация производства, развитие селекции и семеноводства. 

Благодаря государственной поддержке, реализации национальных проектов, совершенствованию транспортной и социальной инфраструктуры жизнь на селе постепенно преображается — повышается уровень доходов сельчан, ведется работа по кадровому обеспечению АПК, здравоохранения и образования, созданию комфортных условий для жизни, удовлетворению культурных потребностей сельских жителей.

Дорогие друзья, благодарю вас за труд на благо людей, профессионализм и высочайшую самоотдачу. Спасибо ветеранам, посвятившим свою жизнь сельскому хозяйству. Ваш бесценный опыт, любовь к родной земле, забота о подготовке молодых кадров — залог сегодняшних достижений аграриев.
Огромная благодарность всем, кто оказывает поддержку нашим героям — участникам СВО и их семьям. С таким надежным тылом мы обязательно победим!

Желаю вам успехов в работе и богатых урожаев, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия вам и вашим близким!" — сказал губернатор.

Гид потребителя

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