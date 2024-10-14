Юрий Мордвинцев покинул пост главного тренера ЦСК ВВС

Юрий Мордвинцев подал заявление об отставке по собственному желанию с поста главного тренера ХК ЦСК ВВС, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с наставником расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Исполняющим обязанности главного тренера ЦСК ВВС назначен Сергей Шиханов.

Шиханов выступал за самарскую команду несколько сезонов и в общей сложности провел 148 матчей. С 2022 по 2024 гг. был старшим тренером ЦСК ВВС и помог команде завоевать Кубок Федерации.

Помогать Сергею Шиханову будет Евгений Сафронов, Олег Кузнецов и Никита Скатов.

Евгений Витальевич Сафронов, воспитанник тольяттинского хоккея, в различное время выступал за "Ладу" и ЦСК ВВС. Начинал сезон 2024/2025 помощником главного тренера в ХК "Буран".