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Хоккей Спорт

Юрий Мордвинцев покинул пост главного тренера ЦСК ВВС

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Юрий Мордвинцев подал заявление об отставке по собственному желанию с поста главного тренера ХК ЦСК ВВС, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с наставником расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Фото: ХК ЦСК ВВС пресс-служба

Исполняющим обязанности главного тренера ЦСК ВВС назначен Сергей Шиханов.

Шиханов выступал за самарскую команду несколько сезонов и в общей сложности провел 148 матчей. С 2022 по 2024 гг. был старшим тренером ЦСК ВВС и помог команде завоевать Кубок Федерации.

Помогать Сергею Шиханову будет Евгений Сафронов, Олег Кузнецов и Никита Скатов.

Евгений Витальевич Сафронов, воспитанник тольяттинского хоккея, в различное время выступал за "Ладу" и ЦСК ВВС. Начинал сезон 2024/2025 помощником главного тренера в ХК "Буран".

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