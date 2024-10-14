"Авито Недвижимость" подвела итоги III квартала на первичном рынке Самары

Средняя стоимость квартиры в новостройках Самары составила 7,4 млн рублей в III квартале 2024 года.

В "Авито Недвижимости" подвели итоги III квартала 2024 года на рынке первичного жилья в России. В среднем по стране предложение на платформе в новостройках выросло на 10% по сравнению со II кварталом текущего года. Спрос на первичное жилье по России сократился на 1% за квартал, однако интерес вырос в сегментах квартир с четырьмя комнатами и более (+28%) и трехкомнатных квартир (+8%). Интерес к объектам в новостройках увеличился в 11 из 32 городов исследования. Самая заметная динамика: в Красноярске (+66%), Новосибирске (+18%), Барнауле (+16%), Сочи (+12%), Омске, Кирове и Иркутске (по 9% в каждом). В Самаре спрос вырос на 4%.

Средние цены на квартиры в новостройках за квартал не изменились, при этом объекты с четырьмя комнатами и более стали доступнее на 2% как в пересчете за объект, так и за квадратный метр. "Квадрат" в студиях за три месяца подешевел на 1%. Средняя площадь объектов почти не изменилась: аналитики зафиксировали рост с 51 до 52 кв. м в среднем по стране. Подробнее — в таблице 1. По итогам квартала квартиры в новостройках стали дешевле в пяти городах, попавших в исследование платформы: за три месяца объекты подешевели в Красноярске (-6%), Владивостоке (-3%), Ярославле (-2%) и Туле (-1%).

В сегменте студий предложение за квартал увеличилось на 6%. Наиболее заметно экспозиция на платформе увеличилась в Барнауле (+70%), Омске (+57%) и Томске (+57%). В Москве и Нижнем Новгороде предложение новостроек выросло на 5%, в Казани — на 22%. В Самаре экспозиция сократилась на 2%.

Цена на студии в новостройках России за квартал не изменились и составила 5,3 млн рублей. По сравнению со II кварталом 2024 года такие объекты стали доступнее в Ярославле (-7%), Краснодаре (-4%), Челябинске (-3%), Перми, Иркутске и Красноярске (-1% в каждом). Самые дешевые студии по итогам III квартала были в Саратове (2,5 млн рублей), Ульяновске (2,8 млн рублей) и Рязани (3,1 млн рублей в обоих). Самые дорогие — в Сочи (11,1 млн рублей), Москве (10 млн рублей) и Казани (8,1 млн рублей). Подробнее — на графике и в таблице 2.

В сегменте однокомнатных квартир предложение выросло на 6%. Больше всего выбор таких объектов на платформе по сравнению со II кварталом 2024 года увеличился в Красноярске (+51%), Воронеже и Барнауле (+38% в каждом). В Москве предложение "однушек" выросло на 6%, в Казани — на 7%, в Ростове-на-Дону — на 10%.

В среднем по стране цены на однокомнатные квартиры за квартал выросли на 1% до 6,5 млн рублей, но в некоторых городах они сократились. По сравнению со II кварталом 2024 года стоимость "однушек" в Ярославле снизилась на 5%, в Красноярске — на 4%, во Владивостоке и Краснодаре — на 3%, в Ставрополе — на 1%. Самые доступные однокомнатные квартиры по итогам III квартала 2024 года были отмечены в Ульяновске (3,7 млн рублей), Ижевске и Рязани (по 4 млн рублей). Дороже всего "однушки" обходились покупателям в Сочи (16,3 млн рублей), Москве (15,2 млн рублей) и Владивостоке (8,9 млн рублей). Подробнее — в таблице 2.

В сегменте двухкомнатных квартир предложение по сравнению со II кварталом 2024 года выросло на 9%. Сильнее всего выбор "двушек" на платформе увеличился в Туле (+43%), Воронеже (+40%), Барнауле (+32%), Красноярске (+29%) и Ярославле (+27%). В Москве предложение "двушек" увеличилось на 8%. В Самаре предложение "двушек" сократилось на 5%.

Цены на двухкомнатные квартиры в среднем по стране выросли на 1% за квартал до 9,3 млн рублей. При этом, "двушки" подешевели в Красноярске (-5%), Владивостоке (-4%), Ярославле и Краснодаре (-2% в обоих) и Туле (-1% в каждом). Дешевле всего двухкомнатные квартиры в отчетном периоде стоили в Ульяновске (5 млн рублей), Ижевске (5,6 млн рублей), Кирове и Саратове (по 5,8 млн рублей). Самые высокие цены были зафиксированы в Сочи (22,6 млн рублей) и Москве (21,7 млн рублей). Подробнее — в таблице 2.

В сегменте трехкомнатных квартир предложение выросло на 10%. Сильнее всего выбор на платформе увеличился в Туле (+49%), Воронеже, Красноярске и Ярославле (+27% в каждом городе), а в Барнауле — на 26%. Спрос в среднем по сегменту на такие объекты вырос на 8% ко II кварталу 2024 года. Сильнее всего — в Красноярске (+49%), Омске (+43%), Иркутске и Туле (+41% в каждом). В Москве и Санкт-Петербурге интерес к таким объектам увеличился на 17% в каждом из городов, однако в Самаре сократился на 1%.

Цены на трехкомнатные квартиры в новостройках за квартал не изменились. При этом, такие объекты за последние три месяца стали дешевле в Сочи (-7%), Владивостоке (-6%), Краснодаре и Томске (-2% в каждом), Туле и Ставрополе (-1% в каждом). Средние цены по городам представлены в таблице 2.

В сегменте квартир с четырьмя комнатами и более предложение увеличилось на 8% за квартал. В Москве предложение выросло на 11%.

Цены на квартиры с четырьмя комнатами и более по сравнению со II кварталом 2024 года снизились на 2% до 26,3 млн рублей. Самое сильное снижение зафиксировано в Санкт-Петербурге (-12%), Владивостоке (-9%) и Челябинске (-8%). Средние цены по городам представлены в таблице 2.

"Третий квартал стал первым после окончания программы массовой льготной ипотеки, которая распространялась на покупку нового жилья и завершилась в конце июня. На этом фоне в июле мы наблюдали локальный минимум спроса, а в августе и сентябре увидели небольшое оживление. В результате, по итогам квартала падения спроса мы не наблюдаем. Жилищный вопрос из жизни россиян никуда не делся, поэтому люди стараются решить его в изменившихся новых условиях. Покупатели адаптируются к действующим адресным программам, а также инструментам стимулирования спроса, которые применяют застройщики, в том числе траншевой ипотеке. Однако стоит отметить, что показатели спроса все еще значительно отстают от значений, зафиксированных по итогам третьего квартала прошлого года", — прокомментировал Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости "Авито Недвижимости".

Таблица 1. Основные показатели рынка первичной недвижимости в России, данные "Авито Недвижимости" за III квартал 2024 года

Таблица 2. Стоимость квартир в новостройках в городах России (млн рублей для объектов, тыс. рублей — для стоимости квадратного метра), данные "Авито Недвижимости" за III квартал 2024 года