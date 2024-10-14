Самарские синоптики спрогнозировали первый снег в ночь на 16 октября

В Приволжском УГМС рассказали, что первый снег в регионе выпадет уже в ближайшую среду, 16 октября.

В ночь на 16 число в Самарской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха -3…-8°C, местами 0…5°C. Днем прогнозируется облачная погода с прояснениями, осадки в виде дождя и снега сохранятся. Температура воздуха составит 4…9°C.

В четверг, 17 октября, в регионе по-прежнему будет дождливо, местами пройдет мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с.Температура воздуха в ночные часы -1…4°C, местами до -6°C, днем 4…9°C.

В пятницу специалисты Приволжского УГМС также прогнозируют "местами небольшие осадки". Ветер изменит направление на северо-восточный, будет дуть со скоростью 6…11 м/с. Температура воздуха ночью -4…1°C, днем 4…9°C.

"По сведению Гидрометцентра России, средняя температура воздуха во второй декаде октября ожидается на 2° ниже средних многолетних значений", - пояснили синоптики.

Также в Приволжском УГМС отметили, что до конца текущей недели осеннее ненастье проявит себя в полной мере.

"С западных районов России через регион начнут перемещаться фронтальные разделы атлантических вихрей, вызывая выпадение осадков смешанной фазы. На фоне пониженного температурного режима такие осадки будут способствовать образованию в отдельных районах гололедных явлений и, как следствие, значительно осложнят ситуацию на автодорогах", - заключили специалисты.