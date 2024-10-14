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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Россельхозбанк: рынок труда в АПК "помолодел" в 2024 году

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более половины соискателей в агросекторе в 2024 году — люди от 18 до 24 лет. При этом самыми популярными вакансиями в агро стали лаборанты, геодезисты и агрономы. Отрасль АПК становится все более привлекательным работодателем для широкого круга специалистов. Об этом говорят данные платформы Я в Агро и исследования Яндекс, проведенного для Россельхозбанка.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Количество запросов, связанных с поиском работы по стране, показывает сезонный рост весной, пик в 2023 и в 2024 году приходится на март. При этом в июне–августе 2024 года количество запросов сохранялось на высоком уровне и составило более 144 млн. Рынок труда в АПК также демонстрирует положительную динамику.

По данным исследования Яндекс, проведенного для Россельхозбанка, в 2024 году самыми популярными профессиями в АПК (и смежными) стали лаборант, геодезист и агроном. Вакансия лаборанта лидирует по числу поисковых запросов, достигая пика в 40 тыс. запросов в феврале 2024 года. Геодезисты стабильно востребованы — спрос колеблется между 12 тыс. и 18 тыс. запросов в течение всего года. Спрос на агрономов носит более сезонный характер: пик пришелся на март 2024 года, к августу активность снизилась до 12 тыс. запросов. Остальные категории, такие как биотехнологи, зоотехники, гидрологи, демонстрируют стабильную активность в течение первых восьми месяцев этого года — порядка 4 000 запросов в месяц.

"Агросектор — перспективное направление для построения карьеры с достойными зарплатами, возможностями роста и вакансиями, интересными для широкого круга специалистов. Наше исследование показывает, что все больше молодых людей и талантливых специалистов понимают это и идут в агро. Аналитика нашей платформы демонстрирует, что работник российской агроотрасли значительно "помолодел" в этом году. Более 50% от всех соискателей на Я в Агро — это мужчины и женщины возрастной категории от 18 до 24 лет. При этом мы наблюдаем возросший интерес аудитории к высшим учебным заведениям — более 32% пользователей приходят на Я в Агро для подбора вуза", — рассказала Екатерина Артюгина, управляющий директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка, на круглом столе "Модель подготовки кадров "под ключ" для сельских территорий страны" в рамках Золотой Осени.

Регионами-лидеры по числу вакансий в сфере АПК стали Краснодарский край (2502 вакансии), Московская область (1750 вакансий) и Республика Татарстан (1216 вакансий). При этом наибольшее число выпускников аграрных учебных заведений сосредоточено в Краснодарском крае (2394), Белгородской области (1452) и Оренбургской области (1214).

"В ряде регионов число вакансий превышает количество выпускников, например, Республика Татарстан и Московская область, тогда как в других регионах, наоборот, выпускников больше, чем предложений на рынке труда, например, Курская область и Оренбургская область. Мы видим региональные различия в спросе на аграрные кадры и количестве выпускников, что позволяет оценить необходимость оптимизации кадровой подготовки в различных регионах. Россельхозбанк будет продолжать работать в направлении укрепления имиджа АПК как работодателя и помогать каждому заинтересованному построить и реализовать свой карьерный маршрут в отрасли", — отметила Артюгина.

Я в Агро — цифровая платформа, которая поможет выбрать свой путь в агропрофессии и сделать первые успешные шаги: построить карьерный маршрут, найти интересные вакансии, стажировки, познакомиться с ведущими компаниями АПК, узнать об отраслевых хакатонах, кейс-чемпионатах, конкурсах, викторинах. На платформе Я в Агро зарегистрировано более 17 тыс. компаний АПК и размещено более 30 тыс. вакансий в АПК.

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Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

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