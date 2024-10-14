Россельхозбанк: рынок труда в АПК "помолодел" в 2024 году

Более половины соискателей в агросекторе в 2024 году — люди от 18 до 24 лет. При этом самыми популярными вакансиями в агро стали лаборанты, геодезисты и агрономы. Отрасль АПК становится все более привлекательным работодателем для широкого круга специалистов. Об этом говорят данные платформы Я в Агро и исследования Яндекс, проведенного для Россельхозбанка.

Количество запросов, связанных с поиском работы по стране, показывает сезонный рост весной, пик в 2023 и в 2024 году приходится на март. При этом в июне–августе 2024 года количество запросов сохранялось на высоком уровне и составило более 144 млн. Рынок труда в АПК также демонстрирует положительную динамику.

По данным исследования Яндекс, проведенного для Россельхозбанка, в 2024 году самыми популярными профессиями в АПК (и смежными) стали лаборант, геодезист и агроном. Вакансия лаборанта лидирует по числу поисковых запросов, достигая пика в 40 тыс. запросов в феврале 2024 года. Геодезисты стабильно востребованы — спрос колеблется между 12 тыс. и 18 тыс. запросов в течение всего года. Спрос на агрономов носит более сезонный характер: пик пришелся на март 2024 года, к августу активность снизилась до 12 тыс. запросов. Остальные категории, такие как биотехнологи, зоотехники, гидрологи, демонстрируют стабильную активность в течение первых восьми месяцев этого года — порядка 4 000 запросов в месяц.

"Агросектор — перспективное направление для построения карьеры с достойными зарплатами, возможностями роста и вакансиями, интересными для широкого круга специалистов. Наше исследование показывает, что все больше молодых людей и талантливых специалистов понимают это и идут в агро. Аналитика нашей платформы демонстрирует, что работник российской агроотрасли значительно "помолодел" в этом году. Более 50% от всех соискателей на Я в Агро — это мужчины и женщины возрастной категории от 18 до 24 лет. При этом мы наблюдаем возросший интерес аудитории к высшим учебным заведениям — более 32% пользователей приходят на Я в Агро для подбора вуза", — рассказала Екатерина Артюгина, управляющий директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка, на круглом столе "Модель подготовки кадров "под ключ" для сельских территорий страны" в рамках Золотой Осени.

Регионами-лидеры по числу вакансий в сфере АПК стали Краснодарский край (2502 вакансии), Московская область (1750 вакансий) и Республика Татарстан (1216 вакансий). При этом наибольшее число выпускников аграрных учебных заведений сосредоточено в Краснодарском крае (2394), Белгородской области (1452) и Оренбургской области (1214).

"В ряде регионов число вакансий превышает количество выпускников, например, Республика Татарстан и Московская область, тогда как в других регионах, наоборот, выпускников больше, чем предложений на рынке труда, например, Курская область и Оренбургская область. Мы видим региональные различия в спросе на аграрные кадры и количестве выпускников, что позволяет оценить необходимость оптимизации кадровой подготовки в различных регионах. Россельхозбанк будет продолжать работать в направлении укрепления имиджа АПК как работодателя и помогать каждому заинтересованному построить и реализовать свой карьерный маршрут в отрасли", — отметила Артюгина.

Я в Агро — цифровая платформа, которая поможет выбрать свой путь в агропрофессии и сделать первые успешные шаги: построить карьерный маршрут, найти интересные вакансии, стажировки, познакомиться с ведущими компаниями АПК, узнать об отраслевых хакатонах, кейс-чемпионатах, конкурсах, викторинах. На платформе Я в Агро зарегистрировано более 17 тыс. компаний АПК и размещено более 30 тыс. вакансий в АПК.