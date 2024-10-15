"Валдаи" завершили навигацию-2024 в Самарской области

В воскресенье, 13 октября, перевозчик СК "ВОЛГА-Трэвэл" объявил об окончании навигации. Рейсы в села Ширяево и Винновка Самарской области возобновятся в новом туристическом сезоне 2025 года.

В 2024 г. объем перевозок в сравнении с предыдущим годом увеличился. За прошедший сезон компания перевезла почти 60 тыс. пассажиров.