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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Более полумиллиона пользователей подключили обновленную подписку MiXX с Яндекс Плюсом

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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T2, российский оператор мобильной связи, в сентябре совместно с Яндекс Плюсом обновил мультиподписку MiXX. Менее чем за месяц 600 тысяч пользователей активировали расширенную подписку. Теперь они наслаждаются каталогом фильмов и сериалов на Кинопоиске, Яндекс Музыкой в качестве lossless и кешбэком баллами Плюса.

Фото: предоставлено Tele2

Яндекс Плюс стал доступен пользователям MiXX в сентябре. Обновление стало одним из первых проектов сотрудничества Т2 и Яндекса. Менее чем за месяц количество клиентов, активировавших обновленный продукт, достигло отметки в полмиллиона пользователей и продолжает расти. Этот результат показывает востребованность Плюса у пользователей MiXX.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

"Главными преимуществами наших предложений всегда выступали релевантность и гибкость. Мультиподписка MiXX — продукт, который наиболее точно отвечает этим двум требованиям. Каждое обновление подписки ориентировано на запросы наших пользователей. Последнее ее расширение в сотрудничестве с Яндекс Плюсом — яркий тому пример и один из важнейших этапов эволюции продукта. А результат в полмиллиона подключений — подтверждение интереса наших пользователей к Плюсу. Яндекс Плюс — наиболее популярная подписка среди россиян, и мы рады дать возможность нашим клиентам получить к ней доступ. Теперь MiXX стал еще ценнее, ведь он объединяет самые необходимые и востребованные сервисы, которые можно настраивать и выгодно оплачивать единым ежемесячным платежом. Цель нашего партнерства — создавать релевантные продукты в разных сегментах бизнеса. На наш взгляд, мы с коллегами отлично справляемся с этой задачей".

Иван Ежов, директор по развитию и росту Яндекс Плюс:

"Яндекс Плюс объединяет более 33 миллионов пользователей и мы регулярно расширяем наполнение подписки, предоставляя доступ к контентным и финтех-сервисам Яндекса. С добавлением Яндекс Плюса в MiXX у подписчиков появилась возможность выбирать самые востребованные сервисы и партнерство с Т2 сделало доступными развлечения и выгоду еще большему количеству людей. Мы предоставляем возможность использовать сервисы людям так, как им это удобно, и видим востребованность в цифрах, создавая еще больше нового в рамках сотрудничества".

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