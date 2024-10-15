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Хоккей Спорт

ХК "Лада" одержал первую за 15 лет победу в Хабаровске

ХАБАРОВСК. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккеисты "Лады" одержали первую с 2009 года победу в Хабаровске.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

К повторной встрече с "Амуром" в состав тольяттинского коллектива вернулся Егор Черников, пропустивший несколько матчей из-за травмы — во второй пятерке он заменил Энтони Греко. Также тренерский штаб переставил местами в звеньях Магомеда Шараканова и Зията Пайгина, сделав последнего седьмым защитником в заявке, а в рамке вновь появился Владислав Подъяпольский.

В дебюте встречи команды обменялись удалениями, успев даже какое-то время провести в формате "4 на 4", а уже в полных составах хабаровчане открыли счет усилиями Олега Ли — 1:0. Далее "Амур" и "Лада" вновь по разу безуспешно пытались реализовать лишнего, но при игре "5 на 5" волжане сумели ликвидировать отставание — на 17-й минуте Архип Неколенко добил шайбу в ворота после прорыва Никиты Попугаева на пятак. 1:1.

Тольяттинцы решили не останавливаться на достигнутом и во второй трети вырвались в лидеры, причем дублем отметился Алексей Ожгихин — сперва форвард в касание замкнул поперечную передачу Владислава Червоненко на пятак, а спустя восемь минут результативно бросил из-под защитника "титров". 1:3. Хабаровский коллектив активно наседал на владения Владислава Подъяпольского, однако голкипер "автозаводцев" действовал максимально надежно.

Заключительный период "Лада" начинала в большинстве, но внезапно пропустила — Олег Ли записал на свой счет дубль, воспользовавшись ошибкой обороны гостей. 2:3. Несмотря на то, что в дальнейшем "тигры" только усиливали натиск, следующие две шайбы забросили тольяттинские хоккеисты, а именно Никита Попугаев, тоже оформивший дубль, и дважды в качестве распасовщика выступил Никита Михайлов, добравшийся в этот вечер до ассистентского хет-трика — 2:5. Однако последнее слово осталось за "Амуром" и за две минуты до финальной сирены Вячеслав Грецкий установил окончательный результат. 3:5.

Свой следующий матч подопечные Олега Браташа проведут 17 октября во Владивостоке, где встретятся с "Адмиралом".

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