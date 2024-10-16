В Самарской области 17 октября будут чествовать лучших отцов

В четверг, 17 октября, во Дворце культуры имени В.И.Чапаева (Чапаевск, ул. Комсомольская, 16) состоится праздничное мероприятие "Отец. Отчество. Отечество". Начало в 14:00.

День отца отмечается официально с 2021 года в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. В нашей губернии, по сложившейся традиции, с 2007 года лучшие мужчины-отцы награждаются Знаком общественного признания "Во славу отцовства" в рамках областного мероприятия "Отец. Отчество. Отечество".

В этом году на праздник, который проходит в рамках Года Семьи, соберутся номинанты награды "Во славу отцовства" и лучшие отцы региона с семьями из 37 муниципальных образований Самарской области. Знак общественного признания "Во славу отцовства" получат 25 лучших отцов региона. После окончания торжественной части состоится праздничный концерт.

Для гостей праздника на площади перед ДК им. Чапаева и в холле Дворца культуры пройдут различные мастер-классы, будет работать фотозона и другие тематические площадки.