В парке Гагарина монтируют скейт-площадку

Самарский блогер Евгений Щекин снял видео монтажа скейт-площадки в парке Гагарина. На ролике, опубликованном 16 октября в телеграм-канале блогера, видно, что работы по установке находятся на стадии завершения.

Как отмечает автор поста, на новое место скейт-площадка переехала с площади Куйбышева.