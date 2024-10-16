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Страхование Финансы

Скидка на молодость — "Росгосстрах" обновил продукты страхования от критических заболеваний

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Росгосстрах" выпустил новые версии своих популярных продуктов страхования от критических заболеваний "Здоровье дороже" и "Лечение без границ". Это так называемые коробочные решения, которые призваны помочь застрахованным справиться со смертельно опасными болезнями. В случае выявления онкологического или другого критического заболевания застрахованному будет организовано необходимое, в том числе реабилитационно-восстановительное лечение в ведущих клиниках нужного профиля. В покрытие продуктов входит и единовременная денежная выплата 200 тыс. рублей — с целью частично возместить потерю дохода из-за болезни.

Лимит по программе "Здоровье дороже", предусматривающей страхование от онкологических заболеваний, составляет 8 млн рублей, по программе "Лечение без границ", которая включает также риски других критических заболеваний и позволяет получить медицинскую помощь в том числе и в зарубежных клиниках, — 25 млн рублей. Этих сумм достаточно для лечения самых сложных заболеваний — таких как, например, рак крови, где требуется дорогостоящая трансплантация костного мозга.

Оптимальное соотношение стоимости продуктов и их покрытия позволяет "Росгосстраху" стабильно увеличивать число застрахованных по этим двум программам. В новой версии страховщик сделал полисы еще более привлекательными для молодой категории клиентов — им продуты "Здоровье дороже" и "Лечение без границ" обойдутся дешевле, чем более возрастным россиянам.

В отличие от предыдущих версий обновленные продукты предусматривают привязку страховой премии к возрасту застрахованного. Клиенты разделены на четыре возрастные категории, для каждой из которых с учетом риска возникновения заболеваний устанавливается свой тариф. Допустимый возраст застрахованного теперь составляет от 1 года до 64 лет.

"Рак, к сожалению, "молодеет" — статистика показывает, что это опасное заболевание все чаще выявляется не только у людей старшего возраста, но и у миллениалов и зуммеров. В то же время надо признать, что риск встретиться с критическими болезнями у молодых людей ниже, чем у представителей старших поколений. И представляется справедливой градация тарифов на страхование для представителей разных поколений, — говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования ПАС СК "Росгосстрах" Ольга Купцова. — С учетом этого мы и модернизировали наш продукт, сделав его дешевле для молодежи, но сохранив при этом все привлекательные составляющие в покрытии — не только организацию лечения в ведущих клиниках своего профиля с оплатой транспортных расходов, но и психологическую поддержку застрахованного и его близких".

Гид потребителя

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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