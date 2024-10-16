В Центральном районе Тольятти сгорел частный дом

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В среду, 16 октября, в 3:43, начался пожар на ул. Шевченко в Центральном районе Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.