Социальный контракт помог многодетному отцу из Большой Глушицы открыть свое дело

С начала 2024 г. в Самарской области заключено почти 4,8 тыс. соцконтрактов, которые помогают семьям и одиноким людям повысить уровень дохода. Как и в прошлом году, когда жителями региона было заключено около 7 тыс. соцконтрактов, самым популярным направлением остается ведение индивидуальной предпринимательской деятельности.

Житель села Большая Глушица Евгений Пак весной этого года заключил социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. На средства, полученные по социальному контракту, он приобрел киоск-тонар для реализации кулинарной продукции собственного производства. Теперь предприниматель готовит шаурму, хот-доги, картофель фри и другую продукцию для уличного перекуса, пользующуюся большим успехом у односельчан.

"Четыре года назад проанализировал рынок, рассчитал свои возможности, способности и решил заняться фастфудом. Оформил субсидию в службе занятости, приобрел оборудование, взял в аренду киоск и начал заниматься, - рассказывает Евгений Пак. - А в марте этого года подал заявку, оформил социальный контракт и приобрел собственный передвижной прицеп-тонар. Он оборудован холодильником и вентиляцией: заходи и работай".

Евгений Дмитриевич - многодетный отец, после смерти супруги сам воспитывает трех детей. Все свободное время он посвящает сыну и двум дочерям, во всем стараясь быть примером для них, опорой и надежной защитой. Старший сын Захар учится на повара-кондитера в Самарском государственном колледже дизайна и сервисных технологий, увлекается восточными единоборствами, с удовольствием и большим рвением помогает отцу в бизнесе. Дочь Зинаида учится в 5 классе, любит готовить и рисовать. Младшая дочь, второклассница Зоя, увлекается танцами.

"У нас в семье кухня всегда была местом объединения народных традиций. Мои мама и папа - выходцы из Узбекистана, и отсюда любовь к плову и другим узбекским блюдам. Рядом с нами жили татары - они знакомили нас с татарской кухней. Ну и, конечно русская кухня. Например, все мои дети отлично жарят блины!" - гордится многодетный отец.

Дело идет хорошо: за все время работы предприниматель не получил ни одного отрицательного отзыва на свою продукцию. По его мнению, соцконтракт дал хороший толчок развитию бизнеса. "Как минимум в плане приобретения основных средств - это достаточно крупная сумма и самостоятельно ее сложно набрать. Государство помогло, и я смог осуществить покупку. Я очень доволен", - оценивает господдержку многодетный отец. В ближайшее время Евгений Пак планирует организовать доставку комплексных обедов и создать сеть быстрого питания.

Соцконтракт позволяет малоимущим гражданам за счет собственных активных действий выйти на более высокий уровень жизни. Он предусматривает целый план действий для повышения уровня доходов семей и одиноко проживающих граждан. Заключить соцконтракт можно по одному из четырех направлений: поиск работы и трудоустройство; осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; ведение личного подсобного хозяйства, мероприятие по преодолению трудной жизненной ситуации.

"Обязательным условием заключения контракта служит среднедушевой доход, не превышающий прожиточного минимума, - 14526 руб. на каждого члена семьи. Еще нужно написать бизнес-план и представить пакет документов. За каждым соцконтрактом стоит непростая судьба. Мы видим, как с помощью государства повышаются доходы людей и их жизнь меняется к лучшему", - рассказывает инспектор управления социальной защиты Большеглушицкого района Юлия Парфенова.

В Год семьи в Самарской области действуют 38 мер социальной поддержки семей с детьми, проводятся различные мероприятия, направленные на помощь семьям, на поддержку и укрепление традиционных семейных ценностей. В настоящее время в регионе около 33 тыс. многодетных семей получают меры государственной поддержки, в том числе в рамках национального проекта "Демография".

"Основная задача здесь - крепкая семья и традиционные семейные ценности. Механизмом реализации нашей семейной политики станет новая региональная программа "Моя семья". Мы продолжим предоставлять все меры поддержки семьям с детьми, которые уже действуют в регионе, но будем их совершенствовать и расширять", - сказал глава региона Вячеслав Федорищев, представляя Программу социально-экономического развития Самарской области на ближайшие пять лет.