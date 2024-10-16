В колледжах "Профессионалитета" Самарской области состоится Единый день открытых дверей

19 октября Самарская область, наряду с другими регионами России, примет участие в Едином дне открытых дверей кластеров "Профессионалитета". В рамках мероприятия обучающиеся 8-11-х классов и их родители смогут познакомиться с востребованными рабочими профессиями, узнать о том, по каким программам учатся студенты колледжей и техникумов и как осуществляется процесс трудоустройства в ведущие компании региона.
В Единый день открытых дверей школьников ожидают профессиональные пробы на площадках колледжей и индустриальных партнеров. А для родителей старшеклассников пройдет онлайн-собрание с презентацией образовательных программ и возможностей проекта "Профессионалитет". Найти интересное для себя мероприятие и записаться на него обучающиеся могут в своей школе на информационной платформе "Профвыбор. Самарская область" (https://prof.asurso.ru/).
Напомним, федеральный проект "Профессионалитет" запущен в России в 2022 г. и направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования в целях развития экономики страны, обеспечения технологического и кадрового суверенитета. Самарская область в числе первых присоединилась к проекту. Приемную кампанию в 2022 г. на новый уровень профессионального образования вели шесть колледжей и техникумов Самарской области, вошедшие в два кластера: "Машиностроительный" и "Железнодорожного транспорта". Базовыми образовательными организациями для создания кластеров стали Поволжский государственный колледж и Самарский колледж железнодорожного транспорта имени А.А.Буянова. В 2024 г. к федеральному проекту "Профессионалитет" в Самарской области присоединились три кластера: образовательный кластер "ПРОдетство/знание/движение" для отрасли "Педагогика" (базовая организация - Самарский социально-педагогический колледж"); кластер "Управление и Право" для отрасли "Правоохранительная сфера и управление" (базовая организация - Самарский торгово-экономический колледж); кластер строительно-энергетической отрасли (базовая организация - строительно-энергетический колледж им. П.Мачнева). Запланировано, что в 2025 г. к проекту присоединятся два новых кластера: кластер отрасли "Машиностроение" (базовая организация - Тольяттинский машиностроительный колледж" и кластер отрасли "Педагогика" (базовая организация - Тольяттинский социально-педагогический колледж").
Важность развития партнерских отношений и выстраивания системы взаимодействия между образовательными организациями и потенциальными работодателями отмечал Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
В преддверии Единого дня открытых дверей команда амбассадоров "Профессионалитета" проводит в школах классные часы, делятся опытом обучения в колледжах, прохождения практики и вариантами трудоустройства. Предприятия машиностроительного и железнодорожного кластеров проводят экскурсии для будущих абитуриентов и встречи с профессионалами.
Также в рамках Единого дня открытых дверей 17 октября 2024 г. в 14:00 часов состоится областной классный час "Профессионалитет: Ты в хорошей компании!". Трансляция мероприятия будет организована на сайте ЦПО Самарской области с 14:00 часов (раздел "Новости", https://www.cposo.ru/) и в группе ЦПО Самарской области в социальной сети "ВКонтакте" (https://vk.com/cposo).
19 октября 2024 года в 11:00 состоится областное родительское собрание "Профессионалитет-63". Трансляция мероприятия будет организована на сайте ЦПО Самарской области с 11:00 часов (раздел "Новости", https://www.cposo.ru/) и в группе ЦПО Самарской области в социальной сети "ВКонтакте" (https://vk.com/cposo).
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.