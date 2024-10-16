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Образование Общество

В колледжах "Профессионалитета" Самарской области состоится Единый день открытых дверей

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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19 октября Самарская область, наряду с другими регионами России, примет участие в Едином дне открытых дверей кластеров "Профессионалитета". В рамках мероприятия обучающиеся 8-11-х классов и их родители смогут познакомиться с востребованными рабочими профессиями, узнать о том, по каким программам учатся студенты колледжей и техникумов и как осуществляется процесс трудоустройства в ведущие компании региона.

Фото: департамент информационной политики администрации губернатора СО

В Единый день открытых дверей школьников ожидают профессиональные пробы на площадках колледжей и индустриальных партнеров. А для родителей старшеклассников пройдет онлайн-собрание с презентацией образовательных программ и возможностей проекта "Профессионалитет". Найти интересное для себя мероприятие и записаться на него обучающиеся могут в своей школе на информационной платформе "Профвыбор. Самарская область" (https://prof.asurso.ru/).

Напомним, федеральный проект "Профессионалитет" запущен в России в 2022 г. и направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования в целях развития экономики страны, обеспечения технологического и кадрового суверенитета. Самарская область в числе первых присоединилась к проекту. Приемную кампанию в 2022 г. на новый уровень профессионального образования вели шесть колледжей и техникумов Самарской области, вошедшие в два кластера: "Машиностроительный" и "Железнодорожного транспорта". Базовыми образовательными организациями для создания кластеров стали Поволжский государственный колледж и Самарский колледж железнодорожного транспорта имени А.А.Буянова. В 2024 г. к федеральному проекту "Профессионалитет" в Самарской области присоединились три кластера: образовательный кластер "ПРОдетство/знание/движение" для отрасли "Педагогика" (базовая организация - Самарский социально-педагогический колледж"); кластер "Управление и Право" для отрасли "Правоохранительная сфера и управление" (базовая организация - Самарский торгово-экономический колледж); кластер строительно-энергетической отрасли (базовая организация - строительно-энергетический колледж им. П.Мачнева). Запланировано, что в 2025 г. к проекту присоединятся два новых кластера: кластер отрасли "Машиностроение" (базовая организация - Тольяттинский машиностроительный колледж" и кластер отрасли "Педагогика" (базовая организация - Тольяттинский социально-педагогический колледж").

Важность развития партнерских отношений и выстраивания системы взаимодействия между образовательными организациями и потенциальными работодателями отмечал Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В преддверии Единого дня открытых дверей команда амбассадоров "Профессионалитета" проводит в школах классные часы, делятся опытом обучения в колледжах, прохождения практики и вариантами трудоустройства. Предприятия машиностроительного и железнодорожного кластеров проводят экскурсии для будущих абитуриентов и встречи с профессионалами.

Также в рамках Единого дня открытых дверей 17 октября 2024 г. в 14:00 часов состоится областной классный час "Профессионалитет:  Ты в хорошей компании!".  Трансляция мероприятия будет организована на сайте ЦПО Самарской области с 14:00 часов (раздел "Новости", https://www.cposo.ru/) и в группе ЦПО Самарской области в социальной сети "ВКонтакте" (https://vk.com/cposo).

19 октября 2024 года в 11:00 состоится областное родительское собрание "Профессионалитет-63". Трансляция мероприятия будет организована на сайте ЦПО Самарской области с 11:00 часов (раздел "Новости", https://www.cposo.ru/) и в группе ЦПО Самарской области в социальной сети "ВКонтакте" (https://vk.com/cposo).

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Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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