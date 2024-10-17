Самарцев предупредили о фейковом печенье "Ням-Ням"

В Роспотребнадзоре по Самарской области сообщили, что в регионе может находиться в продаже печенье "Ням-Ням", которое производит предприятие-призрак. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

Маркировка на упаковке включает в себя данные о производителе. Якобы печенье выпускает некое ООО "Печкино", имеющее юридический адрес в Ульяновске. Однако выписка из ЕГРЮЛ доказывает, что "Печкино" прекратило существовать пять лет назад - в мае 2019 года.

"Кроме того, специалистом Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области установлено, что производство ООО "Печкино" по адресу: г. Ульяновск, 14-й проезд Инженерный, 13, отсутствует, - отмечается в сообщении. - Таким образом, предприятие ООО "Печкино" является "предприятием-призраком", производство печенья осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях".

Сообщается, что предприятием уже заинтересовались правоохранители и налоговики Ульяновской области.