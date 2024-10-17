В центре Самары временно ограничат движение

В Самаре временно ограничат движение транспорта по ул. Максима Горького, передает пресс-служба городского департамента транспорта.

Как пояснили в дептранса, эти меры связаны с работами на системе водоотведения.

Движение по улице Максима Горького будет ограничено на участке от улицы Комсомольской до улицы Крупской c 06:00 18 октября до 23:59 6 ноября.