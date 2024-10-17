16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В центре Самары временно ограничат движение Самарцы сообщают о возможном захвате озера Сабур в частную собственность В регионе без отопления остается менее 1% домов В Самарской области закупят 15 БПЛА для мониторинга пожарной безопасности лесов Эффективность и модернизация: подведены итоги конкурса "Надежное тепло"

Общество

В центре Самары временно ограничат движение

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 129
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре временно ограничат движение транспорта по ул. Максима Горького, передает пресс-служба городского департамента транспорта.

Фото: департамент транспорта Самары

Как пояснили в дептранса, эти меры связаны с работами на системе водоотведения.

Движение по улице Максима Горького будет ограничено на участке от улицы Комсомольской до улицы Крупской c 06:00 18 октября до 23:59 6 ноября.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

John Doe 16 октября 2024 21:30 В Самарской области продолжается заявочная кампания проекта "Амбассадоры активности"

А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)

Вячеслав Гусев 15 октября 2024 03:53 Александр Хинштейн: "Три здания-памятника в центре Самары обретут новую жизнь"

Спасибо что что -то делается.

Дмитрий Григорьев 09 октября 2024 20:18 До 20 тыс. рублей: в Самарской области ввели штрафы для тех, кто подкармливает животных

Типичная зоошиза. Если так хочется позаботиться о животном забирай к себе в квартиру и живи с ней, корми, стерелизуй, неси ответственность. Все своё возмущение и "не имеете права" можешь высказать родителям девочки, которую отец с трудом отбил от стаи собак, но девочка не выжила и скончалась. Если кто не в курсе, в понедельник, 7 октября 2024 года, поселок Чульман Нерюнгринского района Якутии потрясло страшное событие — на 12-летнюю ученицу 6-го класса местной школы напала стая бродячих собак. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в Нерюнгринскую ЦРБ. На следующий день к администрации пришли десятки жителей с единственным вопросом — кто и как защитит их детей от агрессивных псов, ведь закон о бездомных животных в республике пока не работает? 9 октября растерзанный ребенок погиб.

Виктор Мухин 01 октября 2024 10:58 СВГК заплатит более десятка штрафов за срыв сроков догазификации

Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.

Фото на сайте

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3