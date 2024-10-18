Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира в Китае

Уроженка Тольятти, 11-я ракетка мира Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Нинбо. В матче ¼ финала она в трех сетах победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (32-й номер рейтинга WTA) — 6:4, 1:6, 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. Россиянка один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету ее соперницы три эйса, две двойные ошибки и шесть выигранных брейк-пойнтов из семи.

Соперницей Касаткиной в полуфинальном матче соревнований в Нинбо станет победительница встречи между бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей и испанкой Паулой Бадосой, пишет championat.com.