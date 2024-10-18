В Самаре спасен заблудившийся олененок

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В четверг, 17 октября, в региональный департамент охоты и рыболовства поступила информация от жителей о том, что в Самаре на ул. Ново-Садовой замечен олененок.

Фото: Елена ЕРОФЕЕВА Департамент охоты и рыболовства Самарской области