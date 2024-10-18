Губернатор Вячеслав Федорищев провел прием граждан

В пятницу, 18 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел прием граждан.
Жители пос. Софинский Александр Мелешкин и Наталья Короткова обратились к главе региона по вопросу ремонта участка дороги Кочетковский - Софинский - Бутковский Красноармейского района. По их словам, дорога, соединяющая населенный пункт с районом, находится в неудовлетворительном состоянии.
"Особенно в определенные периоды года - осенью и весной - проехать по ней невозможно: дорога капитально разбита, машины застревают, - рассказала Наталья Короткова. - В нашем поселке нет медицинских учреждений, кроме фельдшерско-акушерского пункта. Также у нас отсутствуют продуктовые магазины, поэтому приходится ездить в районный центр, в пос. Ленинский".
Также жительница поселка обратила внимание на то, что детям приходится каждый день ездить по этой дороге на обучение в школу.
Как рассказал глава Красноармейского района Сергей Источников, проблема действительно неоднократно поднималась жителями. Летом 2024 г. дорогу частично отремонтировали - отсыпали асфальтной крошкой. Это позволило локализовать проблемы.
Руководитель области сообщил: в следующем году дорога будет капитально отремонтирована. "К сожалению, ситуация очень долго не сдвигалась. Проект подготовлен, в следующем году будет капитальный ремонт на том участке, который необходим, - 5,45 км", - пояснил губернатор.
Также к Вячеславу Федорищеву обратились представители многодетных семей из Тольятти Валентин Чукарев и Анна Барабина. Их вопрос касался предоставления социальной выплаты взамен земельного участка.
В регионе более чем 10 тыс. многодетных семей состоят в очереди на получение земельного участка.
"По разным причинам в разных муниципальных образованиях тема движется сложно. В рамках наших встреч с многодетными семьями неоднократно слышали пожелание о введении альтернативной меры, которая будет предоставляться взамен земельного участка", - пояснила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева.
В текущем году такая мера поддержки - социальная выплата 250 тыс. руб. - была введена. По словам министра профильного ведомства, ею смогли воспользоваться только шесть многодетных семей, поскольку действующей редакцией закона определено, что семья должна быть малоимущей и состоять на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда.
Как отметила Регина Воробьева, по поручению губернатора в региональный закон "О земле" вносится изменение - исключение критерия нуждаемости в жилье. По выбору многодетной семьи деньги можно будет целевым образом направить на частичное погашение ипотеки, приобретение жилого помещения или земельного участка, строительство жилого дома не только на землях под ИЖС, но и на садово-огородных участках. Планируется, что уже с января 2025 г. изменения вступят в силу.
Вячеслав Федорищев поручил руководителю областного минсоцдемографии доводить информацию до многодетных семей, в том числе с использованием информационной платформы.
Пункты приема обращений в адрес главы региона, куда жители могут обратиться со своими проблемами, работают в каждом муниципальном образовании. Список пунктов размещен на сайте областного правительства.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...