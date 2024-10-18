Губернатор Вячеслав Федорищев провел прием граждан

В пятницу, 18 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел прием граждан.

Жители пос. Софинский Александр Мелешкин и Наталья Короткова обратились к главе региона по вопросу ремонта участка дороги Кочетковский - Софинский - Бутковский Красноармейского района. По их словам, дорога, соединяющая населенный пункт с районом, находится в неудовлетворительном состоянии.

"Особенно в определенные периоды года - осенью и весной - проехать по ней невозможно: дорога капитально разбита, машины застревают, - рассказала Наталья Короткова. - В нашем поселке нет медицинских учреждений, кроме фельдшерско-акушерского пункта. Также у нас отсутствуют продуктовые магазины, поэтому приходится ездить в районный центр, в пос. Ленинский".

Также жительница поселка обратила внимание на то, что детям приходится каждый день ездить по этой дороге на обучение в школу.

Как рассказал глава Красноармейского района Сергей Источников, проблема действительно неоднократно поднималась жителями. Летом 2024 г. дорогу частично отремонтировали - отсыпали асфальтной крошкой. Это позволило локализовать проблемы.

Руководитель области сообщил: в следующем году дорога будет капитально отремонтирована. "К сожалению, ситуация очень долго не сдвигалась. Проект подготовлен, в следующем году будет капитальный ремонт на том участке, который необходим, - 5,45 км", - пояснил губернатор.

Также к Вячеславу Федорищеву обратились представители многодетных семей из Тольятти Валентин Чукарев и Анна Барабина. Их вопрос касался предоставления социальной выплаты взамен земельного участка.

В регионе более чем 10 тыс. многодетных семей состоят в очереди на получение земельного участка.

"По разным причинам в разных муниципальных образованиях тема движется сложно. В рамках наших встреч с многодетными семьями неоднократно слышали пожелание о введении альтернативной меры, которая будет предоставляться взамен земельного участка", - пояснила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева.

В текущем году такая мера поддержки - социальная выплата 250 тыс. руб. - была введена. По словам министра профильного ведомства, ею смогли воспользоваться только шесть многодетных семей, поскольку действующей редакцией закона определено, что семья должна быть малоимущей и состоять на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда.

Как отметила Регина Воробьева, по поручению губернатора в региональный закон "О земле" вносится изменение - исключение критерия нуждаемости в жилье. По выбору многодетной семьи деньги можно будет целевым образом направить на частичное погашение ипотеки, приобретение жилого помещения или земельного участка, строительство жилого дома не только на землях под ИЖС, но и на садово-огородных участках. Планируется, что уже с января 2025 г. изменения вступят в силу.

Вячеслав Федорищев поручил руководителю областного минсоцдемографии доводить информацию до многодетных семей, в том числе с использованием информационной платформы.

Пункты приема обращений в адрес главы региона, куда жители могут обратиться со своими проблемами, работают в каждом муниципальном образовании. Список пунктов размещен на сайте областного правительства.