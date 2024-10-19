Глава семьи финалистов конкурса "Это у нас семейное" из Самарской области: "Нужно любить детей, не обделять вниманием, воспитывать"

Папы приняли активное участие в самом народном проекте президентской платформы "Россия — страна возможностей", составив 20% от общего числа конкурсантов первого сезона. В преддверии Дня отца, который отмечается в России 20 октября, главы семей рассказали, чему учат младшее поколение, какие традиции считают важным передать своим сыновьям и дочерям.

Семья финалистов конкурса Фофановых живет в селе Осиновке Самарской области. Отец Павел служит в храме во имя Иоанна Предтечи, ведет занятия в воскресной школе. У него и матушки Ольги восемь детей — четыре мальчика и четыре девочки.

"Мы с матушкой всегда хотели много детей, но тут многое зависит от Божьей воли, здоровья супругов, возможностей семьи. Всегда нужно рассчитывать свои силы, мало детей обеспечить материально, нужно их любить, не обделять вниманием, воспитывать. Хотя нам, например, уже кажется, что было труднее с одним ребенком, тогда опыта не было совсем. А сейчас и опыт, и старшие подросли, помогают. В нашей семье у каждого свои обязанности", — отметил отец Павел.

С мальчиками глава семьи любит говорить по душам в маленькой столярной мастерской, где делает мебель.

"Меня отец научил столярному делу, и я очень люблю работать в мастерской зимой. Ко мне приходят сыновья, где мы ведем неспешные беседы — о вере, жизни, супружестве. Когда все сразу, когда по одному, старший сын уже подросток, его интересуют взрослые темы. Девочки помогают в заготовках иван-чая, и мы тоже говорим — на самые разные темы, о любви, Боге, семье", — сказал отец Павел.

Супруги уверены в том, что детей нужно приучать к труду с ранних лет, разумеется, посильному, это учит ценить чужие усилия, объединяет семью, позволяет больше времени проводить вместе. Но самое главное — это воспитать их хорошими и добрыми людьми, передать правильные семейные ценности.

В первом сезоне конкурса "Это у нас семейное", который завершился летом 2024 года, приняли участие более 25 тысяч отцов со своими семьями, 45% из них имеют двоих детей, у 22% пап — три ребенка, у 11% — четыре и более. Среди участников конкурса больше всего многодетных отцов из Москвы, Московской области и Республики Башкортостан. Рекорд по количеству детей принадлежит 61-летнему полуфиналисту Валерию Румянцеву из Ярославской области, в семье которого 32 ребенка — двое кровных и 30 приемных.

В семье финалистов конкурса "Это у нас семейное" Блиновых из Ижевска растут двое мальчиков. Папа Алексей уверен, что глава семьи должен быть строгим, но справедливым.

"Конечно, детей нужно воспитывать в уважении к старшим, авторитет отца непререкаем. Отец сказал — надо сделать. Но все-таки главное — любовь. Мы должны поддерживать ребенка во всех начинаниях, учитывать его мнение на семейном совете, давать определенную свободу действий, учить просить о помощи, если что-то не получается", — отметил Алексей.

Папа Алексей — сторонник включенности мужчин в процесс воспитания уже с первых дней жизни ребенка.

"Глядя на маму и папу, ребенок понимает, как выглядит настоящая семья. Если он с детства видит, что родители любят друг друга, скорее всего, его семейная жизнь тоже сложится удачно. Но для этого главе семьи нужно обязательно проводить время с родными, например, в этом помогают семейные традиции — устраивать банный день на даче, ходить в походы, вместе заниматься спортом. И помнить, что эти часы бесценны", — добавил Алексей.

Вместе с другими инициативными папами Алексей принимает участие в проектах "Совета отцов Удмуртской Республики", цель которого — привлечь внимание к проблеме ответственного отцовства и оказать реальную помощь детям. Папы проверяют безопасность мест детского отдыха, устраивают совместные творческие и спортивные мероприятия.

"Мы вовлекаем отцов в совместные проекты, чтобы у пап и детей были одни и те же цели и задачи. Ежегодно проводятся проекты "Зарница отцов", "Хор отцов и детей", "Хоккей на валенках", "Папа-тренер", — объяснил конкурсант.

Финалисты Моисеенко из Красноярска — многодетная христианская семья, которая живет по многовековым традициям, основывающимся на ценности родительства, детства, семейного единства. Папа Максим и мама Ирина сразу договорились, что у них будет как минимум трое детей.

"Мой папа еще до свадьбы сказал, что родить двоих детей — это только оставить замену после себя, но ничего не привнести в этот мир. А его нужно умножать, так что минимум трое", — рассказал Максим.

В итоге Максим и Ирина вырастили семерых детей, воспитывая их на примере любви и взаимопонимания, веры и добра, служения людям, трудолюбия, постоянного развития.

"Старший сын и двое дочерей продолжили вековую династию учителей, двое старших сыновей и дочь создали свои семьи, некоторые уже построили свои дома. Я уверен, что папа — пример для подражания своим детям. Для этого он должен трудиться, заботиться о родных, уважать старших, помогать другим. В воспитании мальчиков и девочек, конечно, есть разница. Ребят мы учили всему, сыновья помогали нам строить дом, ухаживать за домашними животными, работали в саду. Мама и дедушка показали им, как готовить, они неплохо умеют это делать, и в случае чего не пропадут. Но больше выполняют мужскую работу. Девочки умеют содержать дом, накрыть на стол — все, что обычно делают хранительницы домашнего очага", — поделился папа Максим.

В семье финалистов Кирилловых, Голубцовых из Северодвинска Архангельской области восемь детей. Папа Сергей занимается важной и ответственной работой — строительством и испытаниями ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Но дома он мягкий и любящий папа.

"Я не воспитываю детей напрямую, потому что сколько их ни воспитывай, они все равно будут такими, как ты. Так что я работаю больше над собой, чтобы быть для них примером. А дочек просто очень люблю и балую, их учит наша мама Наташа. Мы изначально не планировали такую большую семью, я был уверен, что это сложно. Но дети оказались бесценным даром", — поделился Сергей.

Папа Денис из семьи финалистов Козловых, Минеевых из города Радужного Владимирской области всегда хотел много детей. У него и мамы Валентины родились пять сыновей. Несмотря на большую нагрузку учителя в школе, Денис старается как можно больше времени проводить с супругой и детьми.

"Научить ребят пользоваться молотком и кататься на велосипеде — это важно, но не первоочередно. Дети вырастут, начнут самостоятельную жизнь, и от того, что в них будет заложено в детстве, зависит, насколько эта жизнь будет успешной. Мальчики должны видеть, что мама и папа любят и уважают друг друга, бережно воспитывают детей, так складывается модель семьи. Но в целом я воспитываю спокойно и доброжелательно, очень редко бываю строгим отцом. Стараюсь как можно больше расширить кругозор мальчишек, чтобы они уверенно пришли к своему предназначению в жизни", — подытожил папа Денис.

Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия — страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране, в финале конкурса — 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также Республики Казахстан. Итоги были подведены в День семьи, любви и верности. 32 команды из 26 регионов Российской Федерации получили сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Все 300 семей — финалистов конкурса отправятся в семейные поездки по стране от программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие".