Команда Самарской области завершила обучение в Сколково и получила дипломы

17 октября команда Самарской области получила дипломы по программе профессиональной переподготовки "Обучение команд, управляющих проектами развития городов с высоким туристическим потенциалом: индустрия гостеприимства как драйвер городского и регионального развития".

Программа была направлена на повышение доступности и развитие внутреннего туризма; содействие разработке и реализации проектов, способствующих улучшению качества жизни в городах, развитию городской среды и социальной сферы как для жителей, так и для их гостей.

В региональную команду вошли представители министерства туризма Самарской области, регионального туристского информационного центра, администрации городских округов Самара, Тольятти, Сызрань, Жигулевск и Чапаевск.

В Сколково проходили обучение 211 команд, управляющих проектами развития городов, в том числе и Самарской области.

Полученные знания будут реализованы на практике — продолжится преображение Самарской области и будет повышаться ее туристическая привлекательность. Как отметил на церемонии вручения дипломов заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, самые успешные практики могут быть масштабированы на всю страну.

"Сколково" — крупнейший инновационный центр России. Он играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики: стартапы, развивающие бизнес при поддержке "Сколково", поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий, туризма и многих других.