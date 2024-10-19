Команда Самарской области завершила обучение в Сколково и получила дипломы

17 октября команда Самарской области получила дипломы по программе профессиональной переподготовки "Обучение команд, управляющих проектами развития городов с высоким туристическим потенциалом: индустрия гостеприимства как драйвер городского и регионального развития".
Программа была направлена на повышение доступности и развитие внутреннего туризма; содействие разработке и реализации проектов, способствующих улучшению качества жизни в городах, развитию городской среды и социальной сферы как для жителей, так и для их гостей.
В региональную команду вошли представители министерства туризма Самарской области, регионального туристского информационного центра, администрации городских округов Самара, Тольятти, Сызрань, Жигулевск и Чапаевск.
В Сколково проходили обучение 211 команд, управляющих проектами развития городов, в том числе и Самарской области.
Полученные знания будут реализованы на практике — продолжится преображение Самарской области и будет повышаться ее туристическая привлекательность. Как отметил на церемонии вручения дипломов заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, самые успешные практики могут быть масштабированы на всю страну.
"Сколково" — крупнейший инновационный центр России. Он играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики: стартапы, развивающие бизнес при поддержке "Сколково", поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий, туризма и многих других.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)
Спасибо что что -то делается.
Типичная зоошиза. Если так хочется позаботиться о животном забирай к себе в квартиру и живи с ней, корми, стерелизуй, неси ответственность. Все своё возмущение и "не имеете права" можешь высказать родителям девочки, которую отец с трудом отбил от стаи собак, но девочка не выжила и скончалась. Если кто не в курсе, в понедельник, 7 октября 2024 года, поселок Чульман Нерюнгринского района Якутии потрясло страшное событие — на 12-летнюю ученицу 6-го класса местной школы напала стая бродячих собак. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в Нерюнгринскую ЦРБ. На следующий день к администрации пришли десятки жителей с единственным вопросом — кто и как защитит их детей от агрессивных псов, ведь закон о бездомных животных в республике пока не работает? 9 октября растерзанный ребенок погиб.
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.