Матч Дарьи Касаткиной на турнире в Китае вновь отложен из-за дождя

Матч уроженки Тольятти Дарьи Касаткиной и испанки Паулы Бадосы в полуфинале на турнире категории WTA-500 в Нинбо был прерван после одного сыгранного гейма. Теннисистки были вынуждены покинуть корт из-за вновь начавшегося дождя, пишет championat.com.

Матч Касаткиной и Бадосы начался на три часа позже запланированного старта из-за сильного дождя в Нинбо. После матча с участием Дарьи на корт должна выйти 17-летняя россиянка Мирра Андреева. Она сыграет с чешкой Каролиной Муховой.

Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).