С 1 ноября изменится расписание электричек до Жигулевска

С 1 ноября в связи с окончанием летнего периода вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участке "Самара — Жигулевское Море — Жигулевск".
Поезд № 6302/6301 Пятилетка (отпр.05.48) — Жигулевское Море (приб.07.45) устанавливается ежедневно.
Поезд № 6304/6303 Пятилетка (отпр.05.48) — Отвага (приб.08.19) отменяется.
Поезд № 6378 Отвага (отпр.16.47) — Жигулевское Море (приб.17.16) отменяется.
Поезд № 6377 Жигулевское Море (отпр.15.48) — Отвага (приб.16.18) отменяется.
Поезд № 7375 Жигулевское Море (отпр.15.55) — Жигулевск (приб.16.11) устанавливается ежедневно.
Поезд № 7376 Жигулевск (отпр.17.04) — Жигулевское Море (приб.17.18) устанавливается ежедневно.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)
Спасибо что что -то делается.
Типичная зоошиза. Если так хочется позаботиться о животном забирай к себе в квартиру и живи с ней, корми, стерелизуй, неси ответственность. Все своё возмущение и "не имеете права" можешь высказать родителям девочки, которую отец с трудом отбил от стаи собак, но девочка не выжила и скончалась. Если кто не в курсе, в понедельник, 7 октября 2024 года, поселок Чульман Нерюнгринского района Якутии потрясло страшное событие — на 12-летнюю ученицу 6-го класса местной школы напала стая бродячих собак. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в Нерюнгринскую ЦРБ. На следующий день к администрации пришли десятки жителей с единственным вопросом — кто и как защитит их детей от агрессивных псов, ведь закон о бездомных животных в республике пока не работает? 9 октября растерзанный ребенок погиб.
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.