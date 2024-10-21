Жест доброй воли: в "Развлечёбе" появился первый в России анимированный переводчик для глухих и слабослышащих детей

С 21 октября в обучающем мультсериале "Развлечёба" (6+) появился анимированный помощник Артём, который впервые в России переводит происходящее на русский жестовый язык (РЖЯ). Познавательный сериал с переводом будет доступен в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), эфире канала "СТС Kids" и на платформе "билайн тв".

Видео с переводчиком Артёмом

По данным профильных экспертов, в России проживает около 13 млн человек с особенностями слуха, включая детей. В стране работает более 160 специализированных школ для глухих и слабослышащих детей. Однако специалисты в школах, коррекционных и дошкольных учреждениях сталкиваются с недостатком кино- и видеоматериалов, адаптированных для таких детей. Эта проблема актуальна и для родителей.

Анимированный переводчик РЖЯ Артём поможет юным глухим и слабослышащим зрителям подтянуть математику, повторить грамматику, полюбить историю, изучить окружающий мир, а также познакомиться с Энциклопедией, где в развлекательной форме рассказывается про разные явления и изобретения. Это современная технология, которая позволяет точно перенести профессиональный перевод на РЖЯ в анимированную модель, нативно интегрированную в анимационный сериал "Развлечёба". Для этого в студии STEREOFORMA, партнера этого проекта, записывается работа специалиста, который свободно владеет РЖЯ. Затем его жесты "переносятся" на анимированную модель — Артёма. Благодаря этому дети смогут понимать содержание сериала без языковых барьеров. Работа над сериалом велась с привлечением экспертов и НКО, профессионально занимающихся помощью семьям, в которых растут слабослышащие и глухие дети.

Сегодня "Развлечёба" — это 355 полезных эпизодов для детей и их родителей с познавательной информацией по математике, русскому языку, окружающему миру, литературе, безопасности, финансовой грамотности, а также по английскому, испанскому и французскому языкам. Кубокот — это главный герой мультсериала "Развлечёба", также он является помощником ребенка в одноименном мобильном приложении для подготовки детей к школе, которое используют сотни тысяч пользователей мобильных устройств.