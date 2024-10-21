В Самаре состоится VII Научный форум "Телекоммуникации: теория и технологии"

С 6 по 8 ноября 2024 года в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) пройдет VII Научный форум, посвященный актуальным вопросам телекоммуникаций.
Форум организован при поддержке:
- Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики;
- Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ;
- Уфимского университета науки и технологий;
- Департамента информационных технологий и связи Самарской области.
Основная цель форума — освещение результатов научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых, а также содействие обмену опытом и развитию международного сотрудничества.
В рамках форума пройдут три международные конференции:
- XXVI Международная научно-техническая конференция "Проблемы техники и технологий телекоммуникаций" (ПТиТТ-2024);
- XXII Международная научно-техническая конференция "Оптические технологии в телекоммуникациях" (ОТТ-2024);
- XXI Международная научно-техническая конференция "Физика и технические приложения волновых процессов" (ФиТПВП-2024).
На пленарном заседании выступят эксперты из ведущих предприятий и вузов России.
В рамках форума пройдет выставка, где участники смогут ознакомиться с отечественными достижениями в области инфокоммуникационных технологий.
По завершении форума будут опубликованы сборники трудов конференций, индексируемые в РИНЦ, а также лучшие доклады в ведущих научных журналах.
Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.