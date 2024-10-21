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В Самаре состоится VII Научный форум "Телекоммуникации: теория и технологии"

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 6 по 8 ноября 2024 года в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) пройдет VII Научный форум, посвященный актуальным вопросам телекоммуникаций.

Форум организован при поддержке:

  • Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики;
  • Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ;
  • Уфимского университета науки и технологий;
  • Департамента информационных технологий и связи Самарской области.

Основная цель форума — освещение результатов научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых, а также содействие обмену опытом и развитию международного сотрудничества.

В рамках форума пройдут три международные конференции:

  • XXVI Международная научно-техническая конференция "Проблемы техники и технологий телекоммуникаций" (ПТиТТ-2024);
  • XXII Международная научно-техническая конференция "Оптические технологии в телекоммуникациях" (ОТТ-2024);
  • XXI Международная научно-техническая конференция "Физика и технические приложения волновых процессов" (ФиТПВП-2024).

На пленарном заседании выступят эксперты из ведущих предприятий и вузов России.

В рамках форума пройдет выставка, где участники смогут ознакомиться с отечественными достижениями в области инфокоммуникационных технологий.

По завершении форума будут опубликованы сборники трудов конференций, индексируемые в РИНЦ, а также лучшие доклады в ведущих научных журналах.

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