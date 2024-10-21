Агрокультурно: до 7 ноября участвуй в конкурсе идей рекламы от РСХБ и Фестиваля креативных индустрий G8 и выиграй козу

В этом году впервые Россельхозбанк и Фестиваль креативных индустрий G8 объявил конкурс креативных идей для представителей творческих профессий "Агрокультурно". Все желающие могут прислать свои идеи, как сделать сельское хозяйство модным в трех категориях: спецпроекты, наружная реклама, видеоконтент.

Цель конкурса — вовлечь лучших креаторов страны в создание решений для повышения привлекательности жизни и работы на сельских территориях. Участвовать можно в 3 номинациях: наружная реклама, видеоролик и также все возможные форматы спецпроектов — от инсталляций до городских перфомансов.

"Путь стейка по мнению среднестатистического жителя мегаполиса начинается в магазине. Хотя все мы ежедневно завтракаем, обедаем и ужинаем теми продуктами, которые производят аграрии, о достижениях современного агросектора знают по большей части только профессионалы. Между тем сельское хозяйство сегодня ничуть не уступает ИТ. Это высокотехнологичный бизнес с хорошей маржинальностью и международным признанием. Продукты питания из России поставляются в 160 стран мира. Именно для того, чтобы расширить представление городских жителей о том, что происходит в современном сельском хозяйстве, мы и затеяли конкурс "Агрокультурно" совместно с главным креативным фестивалем страны", — отметила руководитель блока маркетинга и коммуникаций Россельхозбанка Инна Корягина.

В результате будут собраны не менее ста идей, которые вдохновят городских жителей обратить внимание на сельское хозяйство. До 7 ноября проходит сбор заявок, затем работы оценят независимые представители креативных индустрий и 27 ноября на отдельном мероприятии будут озвучены победители. Лучшие проекты будут реализованы совместно с Россельхозбанком. Призовые места будут отмечены дипломами, специальными наградами G8, а также призами от благодарных фермеров: головками сыра, ящиками вина и клубники, ульями… и живой козой.

Фестиваль креативных индустрий G8 — независимый международный фестиваль для представителей всех сфер творческой деятельности и нетворкинг для обмена идей и создания новых проектов. Ежегодно профессиональное жюри отбирает лучшие проекты в направлениях анимация‎, архитектура, брендинг‎, музыка, реклама и дизайн. Последний фестиваль в сентябре этого года собрал более 3000 талантливых гостей и сотню экспертов из креативных индустрий.

АО "Россельхозбанк" (РСХБ) — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.