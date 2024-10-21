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Агрокультурно: до 7 ноября участвуй в конкурсе идей рекламы от РСХБ и Фестиваля креативных индустрий G8 и выиграй козу Вестница и Анкета племенного завода "Новоладожский" признаны лучшими в России и Ленинградской области "Миллиард свежих булочек": в "Пятерочке" выяснили, какую выпечку предпочитают россияне Россия увеличила экспорт мяса на 16% и идет на исторический рекорд Лизинговая компания CARCADE приняла участие в выставке "Агросалон-2024"

АПК и пищепром Экономика и бизнес

Агрокультурно: до 7 ноября участвуй в конкурсе идей рекламы от РСХБ и Фестиваля креативных индустрий G8 и выиграй козу

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году впервые Россельхозбанк и Фестиваль креативных индустрий G8 объявил конкурс креативных идей для представителей творческих профессий "Агрокультурно". Все желающие могут прислать свои идеи, как сделать сельское хозяйство модным в трех категориях: спецпроекты, наружная реклама, видеоконтент.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Цель конкурса — вовлечь лучших креаторов страны в создание решений для повышения привлекательности жизни и работы на сельских территориях. Участвовать можно в 3 номинациях: наружная реклама, видеоролик и также все возможные форматы спецпроектов — от инсталляций до городских перфомансов.

"Путь стейка по мнению среднестатистического жителя мегаполиса начинается в магазине. Хотя все мы ежедневно завтракаем, обедаем и ужинаем теми продуктами, которые производят аграрии, о достижениях современного агросектора знают по большей части только профессионалы. Между тем сельское хозяйство сегодня ничуть не уступает ИТ. Это высокотехнологичный бизнес с хорошей маржинальностью и международным признанием. Продукты питания из России поставляются в 160 стран мира. Именно для того, чтобы расширить представление городских жителей о том, что происходит в современном сельском хозяйстве, мы и затеяли конкурс "Агрокультурно" совместно с главным креативным фестивалем страны", — отметила руководитель блока маркетинга и коммуникаций Россельхозбанка Инна Корягина.

В результате будут собраны не менее ста идей, которые вдохновят городских жителей обратить внимание на сельское хозяйство. До 7 ноября проходит сбор заявок, затем работы оценят независимые представители креативных индустрий и 27 ноября на отдельном мероприятии будут озвучены победители. Лучшие проекты будут реализованы совместно с Россельхозбанком. Призовые места будут отмечены дипломами, специальными наградами G8, а также призами от благодарных фермеров: головками сыра, ящиками вина и клубники, ульями… и живой козой.

Фестиваль креативных индустрий G8 — независимый международный фестиваль для представителей всех сфер творческой деятельности и нетворкинг для обмена идей и создания новых проектов. Ежегодно профессиональное жюри отбирает лучшие проекты в направлениях анимация‎, архитектура, брендинг‎, музыка, реклама и дизайн. Последний фестиваль в сентябре этого года собрал более 3000 талантливых гостей и сотню экспертов из креативных индустрий.

АО "Россельхозбанк" (РСХБ) — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

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